Хиляди албанци 9-та поредна вечер на протест в Тирана срещу проект за застрояването на п-в Звърнец

Хиляди албански граждани се събраха снощи на централния площад „Скендербег“ в Тирана, за да изразят недоволството си от проект за застрояването на защитени зони на южното албанско крайбрежие в района на Звърнец за девета поредна вечер, предаде АТА, съобщи БТА.

Протестиращите проведоха шествие от площада до офиса на албанския премиер Еди Рама, носейки албански знамена и плакати с надписи „Нова Албания“, „Звърнец ще заседне на гърлото ви“ и „Искаме справедливост“. Наред с исканията за оставка на министър-председателя Еди Рама и анулиране на проекта за застрояването на Звърнец, вчера протестиращите призоваха и за отстраняването на Сали Бериша от лидерския пост в основната опозиционна сила в страната – Демократическата партия.

На 30 май по време на протест срещу изграждането на курорт в Звърнец избухнаха сблъсъци, при които служители на частна охранителна компания упражниха насилие срещу протестиращ. В деветте вечери след случката в албанската столица Тирана се проведоха протести срещу проекта, който според албанските медии е ръководен от инвестиционната компания „Афинити Партнърс“ (Affinity Partners) на Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

Същевременно албанският премиер Еди Рама неколкократно защити проекта за Звърнец. В интервю за Ройтерс вчера той потвърди позицията си, като заяви: „Казвам ви, това ще бъде прекрасен проект и ние ще го осъществим и ще се гордеем, че допринасяме за Европа. Бях избран, за да осъществя тези неща. Не съм избран, за да бъда воден от хора, които имат различна представа за това как да се развива страната“.

Снощи Рама публикува кадри от протеста в Тирана, на които протестиращ изказва нецензурни думи по негов адрес, и написа иронично: „Мисионер на „Нова Албания". Коментари в подкрепа на програма, която е толкова европейска, толкова екологична, преди всичко толкова социална, са добре дошли“.