Тръмп обеща "пълна победа" и сделка с Иран до две седмици

Американският президент Доналд Тръмп увери, че САЩ ще обявят "пълна победа" над Иран до две седмици и ще сключат сделка.

"Мисля, че печелим тази битка. (...) През следващите две седмици, когато обявим пълна победа, това ще бъде пълна победа и ще се случи много скоро, а цените на петрола ще паднат", каза Тръмп на митинг в понеделник в подкрепа на сенатор Линдзи Греъм, който се кандидатира на републиканските предварителни избори за Сената.

Междувременно вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че САЩ ще се водят в преговорите от своите интереси, независимо от евентуални различия с Израел.

"Главната цел на САЩ в Иран е да гарантират, че Иран няма да разполага с ядрено оръжие", заяви той пред Fox News.