Китайският износ нараства с 19,4% през май на годишна база, движен от търсенето на ИИ.

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Ръстът на китайския износ се е ускорил през май, подкрепен от силното търсене на чипове, автомобили и други високотехнологични продукти, свързани с глобалния бум на изкуствения интелект, показват публикувани днес митнически данни, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Износът на Китай е нараснал с 19,4 на сто на годишна база, изчислен в щатски долари, след увеличение от 14,1 на сто през април. Анкетирани от Ройтерс икономисти очакваха ръст от 15 на сто.

Вносът се е повишил с 27,4 на сто спрямо година по-рано след увеличение от 25,3 на сто през април. Прогнозата на икономистите беше за растеж от 25 на сто.

„Увеличението на цените на чиповете продължава да подкрепя износа, като цените на паметите са нараснали с 20 на сто на месечна база, което е довело до ръст от 111 на сто при износа на интегрални схеми през месеца“, заяви Син Чжаопън, старши стратег за Китай в „Ей Ен Зи“ (ANZ).

Според митническите данни износът на оборудване за автоматизирана обработка на данни е нараснал с 66,1 на сто на годишна база по стойност. Износът на високотехнологични продукти се е увеличил с 50,9 на сто, а доставките на автомобили са нараснали с 39 на сто, допълва Ройтерс.

Бумът на инвестициите в изкуствен интелект стимулира търсенето на полупроводници за центрове за данни и модерна електроника, което подкрепя китайския производствен сектор.

Данните показват обаче различия между отделните отрасли. Износът на мебели е нараснал с 1,9 на сто на годишна база през май, докато доставките на играчки са намалели със 7 на сто, а износът на обувки е спаднал с 10,4 на сто.

Отделни данни за промишлената активност показаха също рязък спад на новите експортни поръчки през май спрямо двегодишния връх, достигнат през април.

Силният износ допринесе китайската икономика на стойност 20 трилиона долара да надмине очакванията през първото тримесечие, но признаци на отслабване в част от експортните отрасли подхранват опасенията, че слабото вътрешно търсене прави страната уязвима към по-неблагоприятни глобални условия.

Пекин е изправен пред нарастващ международен натиск да засили вътрешното потребление. Критиците твърдят, че зависимостта на страната от вносни компоненти и последващ реекспорт изкривява търговията и затруднява развитието на производства с по-висока добавена стойност в други развиващи се икономики, допълва Ройтерс.

Миналата седмица Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) посочи в свой доклад, че близо 60 на сто от увеличението на пазарния дял на китайските компании може да бъде обяснено с получени субсидии.

Нов анализ на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ показва, че търговският излишък на Китай, измерен като дял от световния брутен вътрешен продукт, надхвърля 1 на сто и остава над върховите стойности, отчетени от Япония и Германия в края на ХХ век.

Търговският излишък на Китай, който надхвърли 1 трилион долара през миналата година, е достигнал 105,43 милиарда долара през май спрямо 84,8 милиарда долара месец по-рано. Анкетирани от Ройтерс икономисти очакваха излишък от 92,1 милиарда долара.

Износът за Европа е нараснал със 7,6 на сто на годишна база през май. Доставките за САЩ са се увеличили с 35,4 на сто, а за страните от Югоизточна Азия – с 24,3 на сто.

Вносът от Южна Корея е нараснал с 83,6 на сто. Китай е най-големият пазар за чипове на Южна Корея.

Износът на редкоземни елементи от Китай е достигнал четиримесечен връх, като страната е изнесла 5490 метрични тона от групата от 17 елемента, използвани в производството на електрически превозни средства, вятърни турбини и отбранителни технологии, допълва Ройтерс.