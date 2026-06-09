ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България ще бъде домакин на общо събрание на европ...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23005549 www.24chasa.bg

Парламентът на Хондурас гласува 60 г. затвор за убийство на жена

936
Флагът на Хондурас. Снимката е илюстративна Снимка: Пиксабей

Парламентът на Хондурас внесе вчера промени в хондураския  наказателен кодекс и увеличи на 60 години затвор максималното наказание за убийство на жена, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Основното наказание за убийство ще остане между 25 и 30 години затвор, но при утежняващи вината обстоятелства може да бъде между 30 и 40 години. В случаи, в които има насилие по полов признак или отвличане, довело до смъртта на жертвата, наказанието може да достигне 60 години затвор.

В Хондурас заема челно място по брой на убийствата на жени сред страните от Латинска Америка с 4,3 случая на 100 хиляди жители.

Миналата години в Хондурас са убити 262 жени. Феминистки организации съобщават, че досега през годината са убити 116 жени.

Флагът на Хондурас. Снимката е илюстративна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте аварийния път от Смолян за Пампорово (Видео, снимки)