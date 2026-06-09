Парламентът на Хондурас гласува 60 г. затвор за убийство на жена

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Парламентът на Хондурас внесе вчера промени в хондураския наказателен кодекс и увеличи на 60 години затвор максималното наказание за убийство на жена, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Основното наказание за убийство ще остане между 25 и 30 години затвор, но при утежняващи вината обстоятелства може да бъде между 30 и 40 години. В случаи, в които има насилие по полов признак или отвличане, довело до смъртта на жертвата, наказанието може да достигне 60 години затвор.

В Хондурас заема челно място по брой на убийствата на жени сред страните от Латинска Америка с 4,3 случая на 100 хиляди жители.

Миналата години в Хондурас са убити 262 жени. Феминистки организации съобщават, че досега през годината са убити 116 жени.