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Над 3 кг кокаин откри кипърската полиция в Ларнака

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Кокаин Снимка: Снимка: Архив

Полицаи от кипърската Служба за борба с наркотиците са открили над 3 килограма кокаин при обиск в жилище в град Ларнака, съобщи в електронното си издание кипърският в. „Филелефтерос“, информира БТА.

Претърсването е било извършено вчера със съдебна заповед в дома на 36-годишен мъж. Там полицията е открила общо 3,228 кг кокаин в различни опаковки, ловно оръжие, сигнални ракети, парична сума от 4000 евро и др.

Конфискувани са също така два мотоциклета без регистрационни номера и един автомобил.

Обитателят на жилището е задържан.

Кокаин

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