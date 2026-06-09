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"Ифо": Ръст в икономиката на 12 германски федерални провинции за първото тримесечие

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Икономическата активност е нараснала в 12 германски федерални провинции през първото тримесечие на 2026 г. спрямо предходното тримесечие, сочат нови изчисления на мюнхенския институт „Ифо“(ifo) СНИМКА: АРХИВ

Икономическата активност е нараснала в 12 германски федерални провинции през първото тримесечие на 2026 г. спрямо предходното тримесечие, сочат нови изчисления на мюнхенския институт „Ифо“ (ifo), изпратени до БТА. Най-силен ръст са регистрирали Берлин и Бранденбург с по 0,9 на сто, следвани от Баден-Вюртемберг и Райнланд-Пфалц с по 0,8 на сто.

"Промишленият сектор в частност започна годината много силно, като някои провинции се възползваха повече от други“, казва икономическият експерт на „Ифо“ Роберт Леман.

„Въпреки това рязкото покачване на цените, предизвикано от войната в Иран, възпрепятства растежа", добави той.

Икономиката е нараснала с 0,4 на сто в Мекленбург-Предна Померания, с по 0,3 на сто Бавария и Саксония-Анхалт , а в Саар и Бремен – с по 0,2 на сто.  За сметка на това в Северен Рейн-Вестфалия се е свила с 0,1 на сто.

Тъй като някои северногермански провинции са отбелязали силен икономически растеж през миналата година, икономическото им развитие в началото на тази година е по-слабо. Например в Шлезвиг-Холщайн и Хамбург икономическата активност е  намаляла с 0,5 на сто, а в Долна Саксония – с 0,2 на сто.

Увеличените държавни разходи за отбрана дават осезаем тласък на икономиката. „Районите с добре развита отбранителна индустрия в Северна и Западна Германия се възползват значително от превъоръжаването и модернизацията на отбранителния сектор“, казва Леман.

Същевременно стават все по-видими структурните промени в промишлеността, като тяхното въздействие се различава значително между отделните провинции. Например икономическото възстановяване в Северен Рейн-Вестфалия е сравнително слабо, тъй като общото значение на индустрията за икономиката на провинцията е намаляло съществено.

Икономическата активност е нараснала в 12 германски федерални провинции през първото тримесечие на 2026 г. спрямо предходното тримесечие, сочат нови изчисления на мюнхенския институт „Ифо“(ifo) СНИМКА: АРХИВ

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