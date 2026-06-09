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Тръмп: Пилотите на разбилия се край Ормузкия проток US хеликоптер са невредими

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Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

Американският президент Доналд Тръмп увери днес, че пилотите на американски боен хеликоптер "Апачи" са невредими, след като американският вестник "Ню Йорк Таймс" съобщи, че летателният апарат се е разбил вчера близо до Ормузкия проток, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Причините за инцидента все още не са известни, посочва "Ню Йорк таймс".

В отговор на журналистически въпрос Тръмп каза само, че "пилотите са добре, никой не е ранен".

"Утре ще публикуваме доклад по този въпрос", допълни американският президент.

По-рано той увери, че американската дипломация се стреми да постигне споразумение с Иран, за бъде прекратен конфликтът в Залива.

"Полагаме последни усилия, за да сключим едно много, много добро споразумение", изтъкна Тръмп, като посочи, че то ще бъде сключено "в рамките на два до три дни".

Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

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