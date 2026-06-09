Голяма бяла акула заснета за пръв път в централната част на Средиземно море

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Водолази, почистващи изоставени риболовни мрежи в централната част на Средиземно море между Италия и Северна Африка са заснели възрастна голяма бяла акула, съобщи Ройтерс, информира БТА. Според тях това са първите в историята подводни кадри на акула от този вид по тези географски ширини.

Екипът се натъкнал на хищника в Сицилийския проток – зона с богато биоразнообразие, сериозно засегната от индустриалния риболов. По това време водолазите от фондация „Здрави морета“ (Healthy Seas Foundation) изваждали т.нар. „призрачни мрежи“ от потънал кораб, отбелязва Ройтерс.

Видеоклипът показва акулата, съпътствана от десетина раирани риби, които често следват големите хищници с надеждата да оберат остатъците от храната им.

Кадрите и снимките на акулата са направени от водолаза доброволец Дерк Ремерс от организацията „Призрачно гмуркане" (Ghost Diving) – един от партньорите в проекта.

„Срещата с акула под водата в открито море в рамките на Средиземноморието е нещо абсолютно невероятно“, казва Ремерс в официално изявление.

Друг член на водолазния екип - Паскал ван Ерп - пише във Фейсбук, че акулата най-вероятно е била привлечена от мъртвите морски обитатели, уловени в капана на изоставената риболовна мрежа, сред които е имало и много морски костенурки.

Макар че в Средиземно море понякога се забелязват големи бели акули, точният размер на популацията им остава неизвестен. От фондацията подчертават, че това е първият случай, в който подобна среща е заснета под вода от водолази.

„Моменти като този ни напомнят колко много живот все още крият откритите води на Средиземно море и колко е важно да го съхраним. Длъжни сме да го защитим от заплахи, които можем да избегнем, като изхвърлените риболовни принадлежности и свръхулова“, казва директорът на „Здрави морета“ Вероника Микос.

Учените от мисията отбелязват, че това наблюдение ще помогне да разберем по-добре разпространението и поведението на този критично застрашен вид. Те обаче допълват, че са нужни още анализи, преди да се направят категорични заключения.