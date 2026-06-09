Край на пакетчетата кетчуп и майонеза в заведенията, нови правила влизат в сила в ЕС

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От 12 август 2026 г. в Европейския съюз започва поетапното прилагане на нов регламент, който предвижда премахване на еднократните пакетчета с кетчуп, майонеза, горчица, сол, захар и други подобни продукти в ресторантите и кафенетата.

Мярката е част от европейския Регламент за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR), чиято цел е значително намаляване на отпадъците от еднократни опаковки до 2030 година.

Съгласно новите изисквания заведенията ще трябва да заменят индивидуалните пакетчета с многократно използваеми съдове, като бутилки, бурканчета, солници и захарници, поставени на масите за клиентите.

От Европейския съюз посочват, че решението е взето заради големия обем отпадъци, генерирани от малките еднократни опаковки, които трудно се събират и рециклират ефективно.

Новите правила няма да важат за доставките по домовете и кетъринг услугите. За тях е предвидено изключение поради хигиенни и санитарни изисквания, свързани с транспортирането и съхранението на хранителните продукти.

Очаква се промяната да засегне хиляди ресторанти, кафенета и заведения в държавите членки на Европейския съюз, като целта е да се намали количеството на отпадъците и да се насърчи използването на по-устойчиви решения.