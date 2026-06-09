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Зеленски се надява Украйна и Великобритания да разработят система за отбрана от балистични ракети

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Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

Президентът Володимир Зеленски се надява Украйна да разработи европейска система за отбрана от балистични ракети в сътрудничество с Обединеното кралство, съобщи Укринформ като цитира интервю на държавния глава за вестник "Гардиън".

Според Зеленски "страните от E3 (Германия, Франция и Великобритания) ще ни помогнат с противоракетни способности. Между другото, надявам се, че ще успеем да разработим европейска противоракетна система заедно с Обединеното кралство. Работим по въпроса. Ние се нуждаем от нея, а Обединеното кралство също се нуждае от нея".

Както припомни президентът, "вчера на срещата на E3 всички се съгласиха, че трябва да засилим санкциите срещу Русия", предава БТА.

Освен това, отбеляза Зеленски, е необходимо украинската армия да премине към система на договорна основа. "Опасно е да си войник и трябва да им даваме достойни заплати, защото те дават живота си. За това ни е необходимо допълнително финансиране. В момента то е далеч от това, което Русия плаща на наемниците си. Надявам се, че нашите приятели ще ни помогнат", подчерта президентът.

Укринформ припомня, че Обединеното кралство, Германия и Франция потвърдиха своята непоколебима подкрепа за Украйна и обсъдиха със Зеленски конкретните форми на тази подкрепа.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

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