Над 300 мигранти са отвлечени, измъчвани и заплашвани с отнемане на органи по пътя към Европа

Повече от 300 мигранти от Иракски Кюрдистан са били отвлечени, измъчвани и заплашвани с насилствено отнемане на органи по време на опит да достигнат Европа и Великобритания. Това разкрива разследване на Би Би Си.

Според медията младите мъже са пристигнали в Либия през лятото на 2025 г. по маршрут за нелегална миграция към Европа. Вместо да бъдат отведени до средиземноморското крайбрежие, те били транспортирани до охраняем комплекс, където били държани като заложници.

Сред освободените е и 16-годишно момче, което разказва, че е било затворено заедно със 177 души в малка килия. „Не видяхме слънцето шест месеца", споделя то. По думите му задържаните били принудени да спят седнали заради липсата на място, а всички използвали една тоалетна. Забавянето често водело до побой.

Похитителите искали по 5000 долара откуп за всеки мигрант. Според разказите на оцелели и техни близки семействата били предупреждавани, че ако не платят навреме, цената ще бъде „платена с бъбрек".

Част от освободените мигранти описват месеци на плен, насилие и нечовешки условия. Според свидетелствата либийска милиция изпращала снимки и видеоклипове на заложниците до техните семейства като средство за натиск. На един от записите млад мъж е заснет как му съобщават, че ще бъде отведен за операция за отстраняване на бъбрек.

Няколко семейства са предоставили снимки на свои близки с пресни белези в областта на корема. Медицински специалист е посочил, че те съответстват на разрези, използвани при бъбречни операции. Все още обаче няма потвърждение дали действително са били отнемани органи.

Друг бивш пленник показал белези от изгаряния по краката, за които твърди, че са причинени по време на изтезания. Семействата разказват още, че задържаните получавали едва по едно парче хляб на ден, а за допълнителна храна похитителите изисквали още пари.

Най-малко един от заложниците е загинал по време на пленничеството си. Не е известно колко души все още се намират в плен.

Част от мигрантите впоследствие са върнати в Иракски Кюрдистан със специален полет, организиран от иракските власти.

Разследването свързва случая с кюрдския каналджия Ноа Аарон, за когото се твърди, че е организирал пътуването на мигрантите към Европа. В момента той излежава 10-годишна присъда във Франция по отделни обвинения за пране на пари и контрабанда.

Подробности за отвличанията излизат наяве и покрай разследване срещу друг предполагаем каналджия – Кардо Джаф, арестуван през миналия месец. Смята се, че двамата са работили заедно в миналото.

Според експерти Либия продължава да бъде една от най-опасните точки по миграционния маршрут към Европа. Страната остава разделена между различни въоръжени групировки и милиции, а слабият държавен контрол създава условия за трафик на хора, отвличания и изнудване.

Въпреки ужасяващите истории и трагичните случаи потокът от мигранти от Иракски Кюрдистан към Европа не намалява.

„Най-тъжното е, че не се учим", коментира представителят на кюрдските власти Хемн Мерани.

По думите му дори след смъртта на млад мъж, за когото има съмнения, че е станал жертва на насилствено отнемане на органи, негови роднини отново са поели по същия опасен маршрут към Европа.