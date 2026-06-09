КМГ: Си Дзинпин и Пън Лиюен посетиха „Кулата на приятелството между Китай и КНДР“

На 9 юни, по време на държавното си посещение в КНДР, китайският председател Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюен посетиха „Кулата на приятелството между Китай и КНДР" в Пхенян. Те бяха придружавани от севернокорейския лидер Ким Чен-ун и съпруга му Ри Сол-джу.

Ким Чен-ун представи на Си Дзинпин исторически материали, снимки и картини, показващи как китайските доброволци и бойците от корейската съпротива са воювали заедно срещу американската агресия през 50-те години на миналия век. Си Дзинпин и Пън Лиюен посетиха „Кулата на приятелството между Китай и КНДР“ СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Си Дзинпин и Ким Чен-ун подчертаха, че съвместната борба на двете страни остава вечна историческа памет. Двамата лидери се договориха да поддържат паметниците на загиналите доброволци, да развиват специализирано образование за революционните традиции и за моралното и идеологическо възпитание на младежта, за да се разпространи духът на съпротивителната война и традиционното приятелство между Китай и КНДР да се предава от поколение на поколение.