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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23006258 www.24chasa.bg

КМГ: Си Дзинпин и Пън Лиюен посетиха „Кулата на приятелството между Китай и КНДР“

КМГ

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Си Дзинпин и Пън Лиюен посетиха „Кулата на приятелството между Китай и КНДР“ СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 9 юни, по време на държавното си посещение в КНДР, китайският председател Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюен посетиха „Кулата на приятелството между Китай и КНДР" в Пхенян. Те бяха придружавани от севернокорейския лидер Ким Чен-ун и съпруга му Ри Сол-джу.

Ким Чен-ун представи на Си Дзинпин исторически материали, снимки и картини, показващи как китайските доброволци и бойците от корейската съпротива са воювали заедно срещу американската агресия през 50-те години на миналия век. 

Си Дзинпин и Пън Лиюен посетиха „Кулата на приятелството между Китай и КНДР“ СНИМКА: КМГ
Си Дзинпин и Пън Лиюен посетиха „Кулата на приятелството между Китай и КНДР“ СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Си Дзинпин и Ким Чен-ун подчертаха, че съвместната борба на двете страни остава вечна историческа памет. Двамата лидери се договориха да поддържат паметниците на загиналите доброволци, да развиват специализирано образование за революционните традиции и за моралното и идеологическо възпитание на младежта, за да се разпространи духът на съпротивителната война и традиционното приятелство между Китай и КНДР да се предава от поколение на поколение.

Си Дзинпин и Пън Лиюен посетиха „Кулата на приятелството между Китай и КНДР“ СНИМКА: КМГ
Си Дзинпин и Пън Лиюен посетиха „Кулата на приятелството между Китай и КНДР“ СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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