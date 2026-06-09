КМГ: Румен Радев: Време е да внесем повече прагматизъм в двустранното сътрудничество между България и Китай

Министър-председателят на Република България Румен Радев проведе среща с г-жа Шън Ицин, съветник в Държавния съвет на Китайската народна република и председател на Общокитайската федерация на жените. Двамата обсъдиха развитието на стратегическото партньорство между България и Китай, перспективите за разширяване на икономическото сътрудничество и възможностите за задълбочаване на връзките между двете държави. Румен Радев посочи, че България и Китай могат да бъдат пример за успешно партньорство във време на глобална несигурност и динамични геополитически промени. От своя страна г-жа Шън Ицин поздрави министър-председателя Румен Радев по повод поемането на поста и предаде поздрави и най-добри пожелания от президента на Китайската народна република Си Дзинпин и от китайския премиер Ли Цян. Тя подчерта, че Китай отдава голямо значение на отношенията с България и е готов да работи с новото българско правителство за разширяване на взаимноизгодното сътрудничество и за обогатяване на съдържанието на стратегическото партньорство между двете държави.

Шън Ицин открои значението на политическия диалог на най-високо равнище и подчерта възможността за посещение на българския министър-председател Румен Радев в Китай още през настоящата година. Тя подчерта, че подобна визита би допринесла за по-нататъшното развитие на двустранните отношения и за създаване на допълнителни възможности за постигане на конкретни и взаимноизгодни резултати.

Министър-председателят Румен Радев благодари за отправената покана официално да посети Китай и отбеляза, че ръководената от него българска делегация ще представи конкретни идеи и проекти за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството между двете страни.

Българският премиер представи България като атрактивна инвестиционна дестинация и вход към европейския пазар, изтъквайки политическата стабилност с дългосрочна перспектива, подкрепата на държавните институции за инвеститорите, благоприятната бизнес среда и стратегическото значение на страната за развитието на транспортната и логистичната свързаност в региона. По думите му устойчивите резултати изискват дългосрочно планиране и последователност в изпълнението на общите стратегически цели.

„Китайската народна република винаги е била доверен приятел и стратегически партньор на България в региона на Азия", заяви министър-председателят Румен Радев. Той подчерта, че България е втората държава в света, признала Китайската народна република през 1949 г., а през изминалите 77 години двете страни последователно развиват отношения на приятелство, диалог и взаимно доверие.

Премиерът припомни, че през 2019 г., в качеството си на президент заедно с президента на Китайската народна република Си Дзинпин приеха съвместна декларация за издигане на отношенията между България и Китай до ниво на стратегическо партньорство, което представлява важна основа за по-нататъшното им развитие. Българският премиер открои значителния потенциал за развитие на двустранното сътрудничество в областта на инвестициите, търговията, високите технологии, транспорта и логистиката. Той отбеляза, че през последната година стокообменът между двете страни е нараснал с над 1 млрд. евро и вече надхвърля 5 млрд. евро.

„Приветстваме впечатляващото развитие на Китай в областта на високите технологии и иновативните индустрии. Вярвам, че прагматизмът в отношенията ни трябва да води до конкретни резултати, които да създават нови възможности за бизнеса и да допринасят за благосъстоянието на гражданите на двете страни", подчерта Румен Радев.

Премиерът изрази надежда за реализиране на директна въздушна линия между София и Пекин, като отбеляза, че подобна свързаност ще създаде нови възможности за туризъм, бизнес и инвестиции.

Двамата се обединиха около разбирането, че съществува значителен потенциал за по-нататъшно развитие на българо-китайските отношения и за реализиране на съвместни инициативи в интерес на гражданите и икономиките на България и Китай.