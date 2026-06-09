Болниците в Румъния пред стачна вълна

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Здравни и санитарни работници в болниците в цяла Румъния започнаха предупредителна стачка от днес. Това съобщиха от синдикалната федерация на здравните служители "Санитас" в социалната мрежа Фейсбук.

„Чрез днешната акция искаме да изпратим ясно послание до властите, предупреждение и призив за диалог", посочват от организацията, която е една от най-големите в сектора.

Те допълват, че предупредителната стачка не е последният етап от протестите и подчертават, че ако исканията на служителите в системата за здравеопазването и социалното подпомагане продължат да бъдат игнорирани, организацията възнамерява да започне обща стачка с прекъсване на дейността, предава БТА.

Повод за недоволството е новия проектозакон за заплатите в бюджетния сектор, който според синдикалистите ще постави таван или дори ще намали заплатите на повече от половината служители в сектора. В някои случаи доходите ще спаднат с до 3000 леи (около 570 евро), изчисляват недоволните.

Новият закон за заплатите в бюджетния сектор предвижда единна система на заплатите за бюджетните служители, ограничаване на надбавките и цялостно прилагане на нова 12-степенна схема на заплатите от 1 януари 2027 г. без изключения за определени категории.

Той е една от най-важните реформи, с които Румъния се е ангажирала чрез Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), отбелязват медиите. Крайният срок за приемането му е 1 юли 2026 г., съгласно НПВУ.

Преди седмица над 10 000 служители от сферата на здравеопазването и социалната помощ протестираха пред сградата на парламента в Букурещ срещу планираните промени.