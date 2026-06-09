КМГ: Си Дзинпин и Пън Лиюен присъстваха на художествен спектакъл в тяхна чест в Пхенян

На 8 юни вечерта председателят на КНР Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюен, които са на посещение в КНДР, присъстваха на специален художествен спектакъл в Пхенянската спортна зала. Те бяха придружени от севернокорейския лидер Ким Чен-ун и съпругата му Ри Сол-джу. Сред публиката бяха представители на различни обществени среди в страната.

Програмата включваше музикални, танцови и акробатични изпълнения, посветени на посещението на Си Дзинпин. Чрез тях изпълнителите отправиха приветствие към китайския лидер и подчертаха значението на традиционните отношения и сътрудничеството между Пекин и Пхенян.