ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" уреди един от най-добрите бекове

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23006597 www.24chasa.bg

Водещи индикатори за май отчитат стабилно развитие на китайската икономика

КМГ

928
Водещи индикатори за май отчитат стабилно развитие на китайската икономика СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Серия от водещи индикатори, публикувани днес от Информационния център към Държавната комисия за развитие и реформи, показват, че благодарение на координираните макрополитики редица икономически сектори през май запазват стабилен тренд на растеж.

Според данните, коефициентът на експлоатация на пристанищното оборудване в Китай се е увеличил с приблизително 9 процентни пункта на годишна база, нареждайки се на първо място сред всички видове строителна техника. Това е знак за непрекъснато силно търсене в пристанищната логистика и демонстрира нарастващата устойчивост на външната търговия.

Същевременно инвестициите в авангардни сектори като изкуствен интелект и хуманоидни роботи са нараснали близо пет пъти на годишна база през миналия месец. Общата стойност на спечелените договори за инфраструктурни проекти в области като изчислителна мощност, данни и мрежови технологии се е удвоила в сравнение със същия период на миналата година, показват още данните на комисията.

Водещи индикатори за май отчитат стабилно развитие на китайската икономика СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте аварийния път от Смолян за Пампорово (Видео, снимки)