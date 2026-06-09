Водещи индикатори за май отчитат стабилно развитие на китайската икономика

Серия от водещи индикатори, публикувани днес от Информационния център към Държавната комисия за развитие и реформи, показват, че благодарение на координираните макрополитики редица икономически сектори през май запазват стабилен тренд на растеж.

Според данните, коефициентът на експлоатация на пристанищното оборудване в Китай се е увеличил с приблизително 9 процентни пункта на годишна база, нареждайки се на първо място сред всички видове строителна техника. Това е знак за непрекъснато силно търсене в пристанищната логистика и демонстрира нарастващата устойчивост на външната търговия.

Същевременно инвестициите в авангардни сектори като изкуствен интелект и хуманоидни роботи са нараснали близо пет пъти на годишна база през миналия месец. Общата стойност на спечелените договори за инфраструктурни проекти в области като изчислителна мощност, данни и мрежови технологии се е удвоила в сравнение със същия период на миналата година, показват още данните на комисията.