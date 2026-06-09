136 служители на ООН са загинали на служба през 2025 г., сред тях е и българинът Марин Маринов

Сто тридесет и шест служители на Организацията на обединените нации, загинали при изпълнение на служебните си задължения през 2025 г., бяха почетени вчера на годишна възпоменателна церемония в централата на световната организация в Ню Йорк, съобщи ООН.

Сред тях е и българинът Марин Маринов от Службата на ООН за проектни услуги (ЮНОПС, UNOPS), който загина на 19 март при израелски удар в Дейр ал Балах, в централната част на ивицата Газа.

Той работеше по механизма на ООН за Газа, свързан с доставянето на жизненоважна хуманитарна помощ за цивилното население в анклава, предава БТА.

„Тези трагедии тежат на всички нас и трябва да потресат съвестта на целия свят", заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Той подчерта, че служителите на световната организация не трябва никога да бъдат превръщани в мишена, а нападенията срещу миротворци и хуманитарни работници са нарушение на международното право, включително на международното хуманитарно право.

Сред почетените са 97 цивилни служители и 39 униформени военнослужещи и полицаи от мироопазващи мисии. Те са били от 32 държави и са имали различен произход, но са били „обединени от една цел", каза Гутериш.

Генералният секретар отбеляза, че сред загиналите има учители, които са обучавали деца, медицински работници, които са помагали на болни и ранени, шофьори, доставяли хуманитарна помощ, и служители с много други професии.

Над половината от загиналите – 80 души – са работили за агенцията на ООН за подпомагане и трудоустройство на палестинските бежанци UNRWA в ивицата Газа. Гутериш подчерта, че в анклава са били убити повече служители на ООН, отколкото при който и да било друг конфликт или бедствие в историята на организацията.

На церемонията бяха почетени и служители, загинали в мироопазващи мисии по света, включително в Централноафриканската република, Демократична република Конго и Южен Судан.

Гутериш каза, че във време, когато многостранността е подложена на атаки, а могъщи сили се опитват да внушат, че ООН и самата идея за единство са „неосъществима мечта", почетените служители доказват обратното. „Вие направихте света ни по-добро място", заяви той.

По време на церемонията генералният секретар, заедно с председателите на Общото събрание и на Съвета за сигурност, запали свещ, символизираща вечния огън. След минута мълчание представители на ООН прочетоха имената на загиналите, а церемонията беше съпроводена от изпълнение на цигулка.

Годишната възпоменателна церемония в централата на ООН в Ню Йорк беше въведена от генералния секретар през 2011 г. На службата миналата година бяха почетени 168 служители и миротворци на ООН, загинали при изпълнение на служебните си задължения през 2024 г., а през 2023 г. – 188 души.