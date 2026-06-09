Износът на електрически автомобили от Китай се е удвоил през месец май

През месец май износът на електрически автомобили от Китай се e увеличил със 112,6% спрямо същия период на миналата година, достигайки общо 424 000 бройки, сочат данни на браншовата асоциация, публикувани в понеделник.

Миналия месец износът се е увеличил с 4,4% в сравнение с април 2026 г. и е съставлявал 54,1% от общия износ на леки автомобили, което е с 9,5 процентни пункта повече в сравнение със същия период на миналата година, според Китайската асоциация на производителите на леки автомобили.

Износът се превърна в основен двигател на растежа за автомобилния сектор в Китай. Подкрепени от зрялата верига за доставки на електромобили в Китай и нарастващата конкурентоспособност на марките за нови енергийни превозни средства, износът продължава да се разширява както в премиум, така и в масовия сегмент, подкрепяйки общата стабилност на индустрията.