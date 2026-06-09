„Из Китай с Павел“ на железопътната линия Цинхай-Сидзан

В днешния епизод на „Из Китай с Павел" ще се повозим на железопътната линия Цинхай-Сидзан, която е дълга цели 1950 километра. Пътуването започва от град Синин и приключва в град Лхаса. Това е едно от най-невероятните железопътни изживявания в света. Благодарение на тази линия Сидзан е свързан с цял Китай. Цялото пътешествие продължава близо 22 часа. Могат да се изберат няколко опции за места – твърди седалки, спален вагон за шестима души и твърди легла или спален вагон за четирима души с меки легла.

Най-големият бонус от това пътуване е, че макар и по-бавно пристигате в Лхаса аклиматизирани и сравнително отпочинали. Тук има уютен вагон ресторант, в който се предлагат местни деликатеси, като месо и джолан от як и различни сладкиши.

Железопътната линия Цинхай-Сидзан се изкачва от ръба на платото (приблизително 2200 м) до върхове на над 5000 м. За да направят това изкачване по-безопасно и по-удобно, във влаковете има кислородни апарати, които да помагат на хората, изпитващи кислороден глад.

Железопътната линия Цинхай-Сидзан е поредното доказателство за това, че Китай може да построи каквото си пожелае в благото на народа и развитието на икономиката.