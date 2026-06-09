Папата се срещна с шест жертви на сексуално насилие при посещението си в Испания

Папа Лъв XIV се срещна с шест жертви на сексуално насилие, пострадали от членове на Католическата църква в Испания, предаде испанската агенция ЕФЕ.

Директорът на пресслужбата на Светия престол отбеляза, че по време на разговора, който е продължил близо час, „всеки от присъстващите, позовавайки се на собствения си болезнен личен опит, предложи на папата редица мерки, насочени към по-ефективна реакция на Църквата към подобни трагични случаи".

Лъв XIV е изразил ангажимента си, „увери ги в близостта си, както и в тази на цялата църковна общност, и потвърди ангажимента си да гарантира, че получените предложения ще послужат като основа за по-нататъшни усилия така, че Църквата наистина да бъде безопасно и духовно здраво място, което да предложи утеха и изцеление на раните", се казва в прессъобщението на Ватикана, цитирано от БТА.

Ватиканът не е предоставил допълнителни подробности за това дали присъстващите на срещата с папата са били подпомогнати от асоциацията РЕПАРА, създадена от Архиепископията на Мадрид с цел да се предотврати насилието, да се образова обществеността и да се осигурят специализирани грижи на жертвите.

Други асоциации на жертвите обаче наскоро се оплакаха, че са били изключени от папското посещение и поискаха не само добри думи, но и решителни действия.

Испания прилага хибридна система, договорена между правителството, Католическата църква и омбудсмана, която предлага символични компенсации и финансово обезщетение за случаи, по които има давност.