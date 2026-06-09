Разследват шефа на унгарския антикорупционен орган, жена му ползвала служебен автомобил

Прокуратурата в Унгария обвини ръководителя на Орана за почтеност Ференц Пал Биро в измама, длъжностни престъпления и други нарушения, съобщи унгарската прокуратура, цитирана от унгарската агенция МТИ.

Разследването е започнало след подаден сигнал, като през януари 2025 г. Биро и съпругата му са били разпитани в качеството си на заподозрени. В хода на проверката, включваща разпити на свидетели, събиране на данни и многократни обиски, срещу Биро са били повдигнати и допълнителни обвинения, предава БТА.

Според внесения в районен съд в Будапеща обвинителен акт, след като органът му е осигурил служебен автомобил и двама шофьори, Биро е запазил нает луксозен джип, чиито разходи са били поемани от институцията.

Автомобилът обаче бил използван изцяло от съпругата му, която зареждала гориво за сметка на Органа без необходимото разрешение. Така на институцията са били нанесени допълнителни щети за около 21 милиона форинта (59 хиляди евро).

Прокуратурата отбелязва, че председателят е имал право на служебен автомобил и шофьор, но не и на няколко автомобила едновременно или на покриване на разходите за ползването им от негови близки.

Според разследването Биро е злоупотребил със служебното си положение, като е ограничил законовите правомощия на двамата заместник-председатели на органа и е упражнявал властта си в противоречие с действащите правила.

Според обвинението той е подписал и три договора с брюкселска консултантска компания, чиито дейности не са съответствали на функциите на институцията. Част от договорите били свързани с план за откриване на представителство на Органа в Брюксел.

Прокуратурата подчертава, че единствено унгарската държава има право да създава дипломатически мисии в чужбина. В резултат на тези договори Органът е изплатил на компанията над 100 милиона форинта (около 281 хиляди евро) за ненужни лобистки и комуникационни услуги.

Обвинителният акт включва и договор за наем на офис на адреса на консултантската фирма в Брюксел. Според прокуратурата такъв офис реално никога не е съществувал, въпреки че Биро е организирал вписването му в официалните регистри.

Разследващите твърдят също, че макар да е имал право на възстановяване на разходи при командировки в чужбина, включително за храна, Биро е използвал служебна банкова карта за лични покупки на стойност около 1,5 милиона форинта (4220 евро).

Освен това през 2024 г. той е назначил семеен приятел, въпреки че е знаел, че кандидатът не притежава необходимата квалификация и че длъжността не съответства на нуждите на институцията.

По-късно трудовият му договор е бил прекратен, след като задължителна проверка е установила, че е имал достъп до класифицирана информация. Според прокуратурата този достъп му е позволил да причини допълнителна финансова щета от над 11 милиона форинта (30 940 евро).

По данни на разследващите загубите на Органа за почтеността се оценяват на повече от 140 милиона форинта (393 810 евро).

След приключване на разследването прокуратурата е повдигнала обвинения за злоупотреба със служебно положение, съставяне на документи с невярно съдържание и измама, довела до финансови щети в особено големи размери.

Прокурорите настояват съдът да наложи на Биро ефективна присъда лишаване от свобода и глоба. Те искат също конфискация на имуществото му на стойност 23 милиона форинта (64 700 евро), свързано с неправомерното ползване на автомобил и служебни средства.

По отношение на съпругата му прокуратурата предлага условна присъда и глоба за съучастие в неправомерното използване на служебния автомобил.