Трима са ранени при нападение с нож в училище в Манчестър, има арестувана

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Трима души са получили прободни рани при нападение с нож в училище в Манчестър. Училището „Кооп Академи Манчестър" на улица „Плант Хил" беше поставено под пълна блокада, а момиче е арестувано след „сериозен инцидент", станал тази сутрин.

„Трима души са ранени, но към момента се смята, че нараняванията им не са тежки. Спешните служби остават на място и оказваме съдействие на училището. Не се счита, че има допълнителна опасност за учениците и служителите", съобщиха от местната полицейска служба.

Пред входа и на територията на училището са били забелязани множество полицейски автомобили и линейки, информира "Дейли Мейл".

Над сградата е кръжал и спасителен хеликоптер, докато големи групи ученици и родители са се събрали на мястото на инцидента.

„Кооп Академи Манчестър" е смесено средно училище, разположено в предградния район Блекли. В него учат около 1650 ученици, а при последната инспекция на британската служба за образователни стандарти Офстед училището е получило оценка „Добър".

Според „Манчестър Ивнинг Нюз" ръководството на училището е взело решение да въведе блокада, докато се е развивал инцидентът тази сутрин.

В района около училището е възникнало сериозно задръстване, докато родители са чакали да приберат децата си.