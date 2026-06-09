Зеленски иска да покани крал Чарлз Трети на посещение в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за британското издание "Гардиън", че възнамерява да покани крал Чарлз Трети на официално посещение в Украйна, ако обстоятелствата от гледната точка на сигурността позволяват това, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

"Бих желал да поканя краля, наистина бихме желали да го видим в Украйна. Не знам каква ще бъде ситуацията от гледната точка на сигурността и не знам как ще се развие тя тази година, но ако е възможно наистина бихме желали да го видим", заяви Зеленски.

Украинският президент посочи, че поддържа тесни взаимоотношения с британския крал, с когото се е срещал няколко пъти, особено когато Чарлз Трети е изразил публично подкрепата си за Зеленски след неговото посещение в Белия дом миналата година.

Зеленски посочи също, че крал Чарлз Трети продължава да подкрепя Украйна, но отказа да предостави повече подробности за този въпрос.

Украинският президент се срещна вчера с Чарлз Трети по време на посещението си в Лондон.

Софи, херцогинята на Единбург, беше първият член на британското кралско семейство, който посети Украйна след началото на инвазията на Русия в Украйна, припомня Укринформ.