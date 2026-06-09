44 арестувани за измами с обществени поръчки за над 50 млн. евро в турски университет

Турските власти задържаха общо 44 души, заподозрени за измами с търгове за над 3,1 милиарда турски лири (56,3 милиона евро) в престижния Егейски университет в Измир при мащабна операция, проведена тази сутрин в шест от 81-те окръга на Турция, съобщи в. „Йени шафак".

Според съобщение на Главната прокуратура на Измир днешната операция е проведена след като разследване, установило сериозни нередности в търговете и обществените поръчки в Дирекцията за управление на средствата на Егейския университет, включващи предоставяне на облаги за конкретни фирми и злоупотреби със служебно положение, предава БТА.

Сред задържаните днес са служители и ръководни кадри на Егейския университет, както и лица, свързани с обществени поръчки, възлагани от висшето учебно заведение. Към момента продължава издирването на един заподозрян.

Егейският университет в Измир е едно от най-престижните висши учебни заведения в Турция, като според последните класации е на 1-во място в страната по селско стопанство и животновъдство и на 4-то по медицина и клинични науки. Университетът е и един от най-големите в Турция по брой студенти, като към момента там се обучават над 53 000 души.