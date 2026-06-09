Мечка падна от дърво в жилищен квартал (Видео)

Полицията в американския щат Аризона предприе необичайна операция, след като черна мечка падна от дърво в жилищен квартал и предизвика истинска сензация сред местните жители.
Животното било забелязано да си почива върху клоните на дърво в град Торник, на около 30 км южно от Тусон. След сигнал от граждани на място пристигнали полицейски екипи, както и специалисти от Департамента по дива природа и риболова на Аризона.
В заснети кадри се вижда как екипите обезопасяват района и подготвят операцията по извеждане на мечката, която остава спокойно разположена на дървото.
По-късно животното пада върху опънат брезент, използван от служителите за безопасно поемане на удара. След това мечката е транспортирана и преместена в по-отдалечена и подходяща естествена среда.
Операцията приключила без пострадали хора и без риск за самото животно, съобщават местните власти.
A neighborhood effort to remove a bear from a tree in Arizona, turned slapstick as one of the rescue crew toppled onto the tranquilized bear after it hit a tarp stretched out to catch it. The bear proved heavier than expected, hitting the ground and causing one of the crew to… pic.twitter.com/2254xtVgFt— KTLA (@KTLA) June 8, 2026