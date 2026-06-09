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Мечка падна от дърво в жилищен квартал (Видео)

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Мечка падна от дърво в жилищен квартал и предизвика истинска сензация сред местните жители КАДЪР:X/@KTLA

Полицията в американския щат Аризона предприе необичайна операция, след като черна мечка падна от дърво в жилищен квартал и предизвика истинска сензация сред местните жители.

Животното било забелязано да си почива върху клоните на дърво в град Торник, на около 30 км южно от Тусон. След сигнал от граждани на място пристигнали полицейски екипи, както и специалисти от Департамента по дива природа и риболова на Аризона.

В заснети кадри се вижда как екипите обезопасяват района и подготвят операцията по извеждане на мечката, която остава спокойно разположена на дървото.

По-късно животното пада върху опънат брезент, използван от служителите за безопасно поемане на удара. След това мечката е транспортирана и преместена в по-отдалечена и подходяща естествена среда.

Операцията приключила без пострадали хора и без риск за самото животно, съобщават местните власти.

Мечка падна от дърво в жилищен квартал и предизвика истинска сензация сред местните жители КАДЪР:X/@KTLA

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