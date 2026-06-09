Кремъл: За момента няма планове за телефонен разговор между Путин и Тръмп

Няма планове засега за телефонен разговор между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, добавяйки, че американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър продължават да поддържат контакти както с Русия, така и с Украйна, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл посочи, че руско-американските контакти продължават по работните канали за диалог, сред които е възможността за връзка с пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Песков отбеляза също, че няма определена дата за следващото им посещение в Русия.

Според Песков при необходимост телефонен разговор между президентите на Русия и САЩ може да бъде организиран оперативно, но засега такова нещо не се предвижда, съобщи ТАСС. "Знаете, че президентът Путин и президентът Тръмп при необходимост разговарят помежду си по телефона. Такива разговори могат да бъдат съгласувани много бързо. В момента разговор не е на дневен ред", каза той.

Говорителят на Кремъл допълни, че САЩ досега не са информирали Москва за разговора на американските пратеници Уиткоф и Къшнър със Зеленски. Разговорът се е състоял току-що, подчерта Песков.