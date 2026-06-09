ЕК предлага забрана за влизане в ЕС на всички, служили в руската армия след 2022 г.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи предложенията за допълнително разширяване на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна. Комисията предлага разширяване на икономическите санкции и въвеждане на забрана за влизане в ЕС на всички, служили в руските въоръжени сили от началото на руското военно нападение срещу украинската страна.

По думите на Фон дер Лайен се предвижда разширяване на списъка за забрана на обслужването на кораби от т. нар. руски сенчест флот, налагане на ограничения срещу летища и пристанища, свързани с опитите за заобикаляне на европейските санкции за търговия с руски петрол, както и забрана за продажба на Русия на кораби за пренос на втечнен газ, предава БТА.

Комисията предлага още 30 руски банки, както и финансови дружества в други страни, свързани със сделки с криптовалути, да бъдат добавени в санкционните списъци на ЕС. Предвидени са също ограничения за продажбата на метали, използвани в руското военно производство, както и на дронове, системи за заглушаване на радиочестотния спектър и автомобилни части.

Фон дер Лайен съобщи, че в следващите дни предстои началото на преговорите по същество с Украйна и Молдова за присъединяване към ЕС.

За одобряването на предложенията за нови санкции срещу Русия е необходима единодушна подкрепа от държавите от Съюза.