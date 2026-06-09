Кремъл: Eвропейците са концентрирани върху продължаването на войната

Кремъл днес заяви, че Европейският съюз вероятно е далеч от това да бъде готов да действа като посредник в какъвто и да е мирен процес за Украйна и изглежда, че по-скоро е фокусиран върху продължаването на войната, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти, предаде Ройтерс.

На него му беше зададен въпрос каква е възможността ЕС да се включи като посредник, докато преговорите, водени от САЩ, са в застой.

"На първо място, започването на посреднически усилия чрез поставяне на определени условия пред Русия вероятно е нелогично и погрешно. И, разбира се, това е неприемливо за нас", каза Песков, цитиран от БТА.

Според него европейците са много по-концентрирани върху продължаването на войната, а не върху мирните преговори, предаде ТАСС.

"Главното, което засега виждаме, е, че европейците предпочитат да се концентрират върху продължаването на войната, а не върху мирните преговори", каза Песков.