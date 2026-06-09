Стрелба по офис на турска банка заради виц, разказан от най-богатия турски бизнесмен Рахми Коч

Днес по обяд маскирани мъже са открили огън по офис на турската банка „Япъ Креди Банк" (Yapı Kredi Bank) в градчето Йенишехир в източния турски окръг Диарбекир, съобщава в. „Биргюн".

Това е пореден случай на въоръжено нападение срещу фирма, собственост на най-големия индустриален и финансов холдинг в Турция – „Коч Холдинг" (Koç Holding), след като виц, разказан от собственика му - Рахми Коч, предизвика сериозно недоволство в турското общество, предава БТА.

В събота на церемония за откриване на нова болница в западния турски град Измир Рахми Коч разказа анекдот за „кюрдска жена", който предизвика широка негативна реакция. Веднага след случката Главната прокуратура на Измир започна служебно разследване срещу 95-годишния бизнесмен по обвинения в „публично унижаване на част от обществото", а подкрепа за разследването изказа и турският министър на правосъдието Акън Гюрлек.

След разгорялата се полемика Рахми Коч публикува официално изявление в медиите, в което заяви: „Искрено се извинявам за думите си, които не съм имал намерение да насоча към конкретен човек или група. Бих искал да изразя най-дълбокото си съжаление."

Въпреки това в неделя в Истанбул и Анкара бяха регистрирани два случая на стрелба срещу офиси на фирми, свързани с „Коч Холдинг", а вчера въоръжени мъже откриха стрелба срещу офис на турската „Япъ Креди Банк", която също е част от холдинга, в град Диарбекир.