Някой извън ЕС не хареса 2 евро с българската азбука, държава от еврозоната сега я спира

Държава от еврозоната, чието име засега е неизвестно, е повдигнала възражение срещу проект за специална монета от 2 евро, която е посветена на българската азбука.

Монетата е предвидена в календара на БНБ за второто полугодие на тази година. И според разпространени в социалните мрежи изображения на националната страна, където обикновено стои образа на Св. Иван Рилски, трябва да бъде надписът "Българската азбука" със стилизиран кирилски шрифт.

За спора първоначално бе съобщено от нидерландеца Райниър Яарсма в профила му в социалната мреха "Екс". Според собственото му представяне Яарсма е специалист по балкански, евразийски и трансатлантически въпроси, има стаж в Европейския парламент и сам се представя като консултант по присъединяването на Северна Македония. Той разпространи и отговор на негово запитване за възражението, който му е бил даден от генерална дирекция „Комуникации и информация" към генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

"Съветът също така отказва да оповести съдържанието на писмото, „за да не се подкопае изключително деликатният процес на вземане на решения", гласи още публикацията на Яарсма.

Възражението е повдигнато пред Еврогрупата от страна, чието име е заличено в отговора. В него се посочва, че генералният секретариат на Съвета е стигнал до заключението, че "трябва да откаже достъп до писмото и информацията за засегнатата държава-членка на този етап, тъй като такова разкриване би подкопало сериозно изключително деликатната процесът на вземане на решения, който по този начин продължава, без да има доказателства за преобладаващ обществен интерес от разкриването на информацията, а също и защото това би накърнило защитата на обществения интерес по отношение на паричната политика".

Ето какво гласи целият отговор:

Уважаеми господине,

Благодарим Ви за Вашето искане за достъп до документи на Съвета на Европейския съюз.

Прилагаме частично достъпна версия на документ 9874/26.2 Със съжаление обаче Ви уведомяваме, че не може да бъде предоставен пълен достъп поради изложените по-долу причини.

Документ 9874/26 е информационна бележка от 29 май 2026 г. относно възражение срещу проект за дизайн на възпоменателна монета от 2 евро.

Той съдържа писмо и информация за възразяващата държава-членка относно възражението срещу представянето от България на възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука. Писмото е документ на трета страна, произхождащ от държава-членка, и следователно не може да бъде разкрит при изричното противопоставяне на тази държава-членка. Засегнатата държава-членка е възразила срещу разкриването на писмото си на този етап от текущата процедура.

След внимателно обмисляне на всички принципи, свързани с това искане, Генералният секретариат на Съвета стига до заключението, че трябва да откаже достъп до писмото и информацията за засегнатата държава-членка на този етап, тъй като такова разкриване би подкопало сериозно изключително деликатната процесът на вземане на решения, който по този начин продължава, без да има доказателства за преобладаващ обществен интерес от разкриването на информацията, а също и защото това би накърнило защитата на обществения интерес по отношение на паричната политика.

Съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 можете да поискате от Съвета да преразгледа това решение в срок от 15 работни дни от получаването на настоящия отговор. Ако счетете, че е необходимо такова преразглеждане, моля да посочите причините за това.

С уважение,

Фернандо Флориндо

Той публикува и информационна бележка от генералния секретариат на Съвета на ЕС. Тя е до комитета на постоянните представители и е относно "възражение срещу проекта за дизайн на възпоменателна монета от 2 евро"

Ето какво гласи тя:

ДОКУМЕНТ, ЧАСТИЧНО ДОСТЪПЕН ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА (08.06.2026)

1. В съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 729/2014 на Съвета от 24 юни 2014 г. относно номиналните стойности и техническите спецификации на евромонетите, предназначени за обращение, България представи на Съвета проект за дизайн на възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука. Държавите-членки бяха уведомени за това представяне на 20 май 2026 г.

2. В съответствие с член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 729/2014 на Съвета, в срок от седем дни след това представяне всяка държава-членка, чиято валута е еврото, има право да повдигне възражение срещу проекта за дизайн, представен от България, ако проектът за дизайн може да предизвика негативни реакции сред нейните граждани.

3. С настоящото държавите-членки се уведомяват, че ИЗТРИТО (името на държавата е заличено - б.р.) е подала такова възражение на 27 май с писмото в приложението.

Евромонетата е в плана на БНБ за възпоменателни монети, които трябва да се секат през втората половина на тази година, показва проверка на "24 часа". От централната банка отказаха коментар по темата.