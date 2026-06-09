Съветът на ЕС отпусна 20 милиона евро за въоръжените сили на Египет

Съветът на Европейския съюз (ЕС) одобри отпускането на помощ в размер на 20 милиона евро за въоръжените сили на Египет по линия на Европейския механизъм за мир (ЕММ), с което общата подкрепа от 2024 г. достига 40 милиона, съобщиха египетски медии, цитирани от БТА.

Целта на мярката е да се укрепи капацитета на египетската армия и да се подобри националната сигурност и стабилността на страната и защитата на цивилното население. По-специално, подкрепата ще подобри възможностите на Египет да гарантира морската сигурност в Средиземно и Червено море.

Решение показва значението, което ЕС отдава на отношенията си с Кайро на фона на регионалното напрежение, се посочва в публикация на интернет страницата на Съвета. След влизането в сила на Споразумението за асоцииране през 2004 г., Съюзът и Египет подписаха през 2024 г. Съвместна декларация за стратегическо и всеобхватно партньорство, която допълнително засилва връзките им с акцент върху шест стълба - политически отношения, икономическа стабилност, търговия и инвестиции, миграция и мобилност, сигурност, демография и човешки капитал.

Показател за нарастващото сътрудничество между ЕС и Египет в областта на сигурността и отбраната е първият диалог в тази област, който се състоя на 31 март 2026 г. в Кайро.

ЕММ е създаден през март 2021 г. за финансиране на действия по общата външна политика и политика на сигурност за предотвратяване на конфликти, запазване на мира и укрепване на международната сигурност и стабилност. Механизъм позволява финансирането на действия, целящи укрепване на капацитета на трети държави и регионални и международни организации, свързани с военни и отбранителни въпроси.