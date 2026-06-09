Путин изчаква официалните резултати от изборите в Армения преди да поздрави Пашинян

Руският президент Владимир Путин ще реши по-късно дали да поздрави арменския премиер Никол Пашинян за победата му на парламентарните избори, каза днес Кремъл, като подчерта, че Москва очаква официалните резултати от гласуването, преди да направи каквито и да било изявления, предаде Ройтерс.

"Важно е да изчакаме някакви окончателни официални резултати", подчерта говорителят на руския президент Дмитрий Песков. "Предпочитаме все пак да изчакаме някакви официални заключения", посочи той, цитиран от ТАСС.

Песков поясни, че по време на гласуването от Армения са постъпили съобщения за многобройни нарушения, поради което официалните резултати са особено важни. Коментирайки парламентарния вот, говорителят на Кремъл повтори изказванията си от ден по-рано и се въздържа от по-широка оценка на гласуването или неговата легитимност.

Управляващата в Армения партия "Граждански договор" спечели изборите, смятани за тест за нейното справяне с мирния процес с Азербайджан и засилващия ѝ се стремеж към обвързване със Запада, въпреки това, което международните наблюдатели на изборите нарекоха "явна намеса и натиск от страна на Русия", отбелязва БТА.