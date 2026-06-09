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Двама германски туристи изчезнаха в планина в Албания

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Планина СНИМКА: Пиксабей

Двама германски туристи са изчезнали в планинска зона край село Полис до град Либражд, Източна Албания, съобщи албанският информационен портал „Шчиптаря“. Контактът с тях е изгубен от 48 часа.

По предварителна информация, цитирана от портала, контакт няма и с планинския гид, който ги е водил.

След получаване на информация за изчезналите туристи екипи за гражданска защита и местни жители започнаха операция по издирването им. По сведения на изданието планинският терен в зоната е труден, а доброто покритие на мобилните оператори – проблемно, пише БТА. 

Планина СНИМКА: Пиксабей

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