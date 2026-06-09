Всеки ден поне по три катастрофи с български коли в Гърция

Всеки ден в Гърция са ставали поне по три пътно-транспортни произшествия с коли с българска регистрация. Катастрофите с автомобили с чужди регистрационни номера в южната ни съседка са 4831 през 2025 г., в сравнение с 4781 през 2024 г., съобщава електронното издание "Ксанти неа". Увеличението е малко, около 1%, но данните показват постоянно високо участие на превозни средства от съседни и европейски страни. В същото време е регистрирано значително увеличение и на произшествията в чужбина с участието на превозни средства с гръцки регистрационни номера .

България остана на първо място и през 2025 г. сред страните на произход на превозни средства с чуждестранни регистрационни номера, участвали в произшествия в Гърция. ПТП с български регистрационни номера са 1297.

Този процент съответства на приблизително 26,8% от всички регистрирани произшествия с чуждестранна регистрация. Постоянното присъствие на България на първо място е свързано и с високата ѝ трансгранична мобилност, особено в Северна Гърция, където трафикът на превозни средства от съседните страни е увеличен. На второ място по брой произшествия в Гърция са превозните средства с немски регистрационни номера.

През 2025 г. са регистрирани 652 инцидента с немски регистрационни номера, което представлява 13,5% от общия брой.

Следват превозни средства с румънски регистрационни номера с 478 произшествия и процент от 9,9%