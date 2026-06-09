ООН: Насилието срещу палестинци на Западния бряг продължава да ескалира

Упражняваното от еврейски заселници насилие срещу цивилни палестинци на Западния бряг продължава да ескалира, каза независима международна комисия към ООН в доклад, цитиран от ДПА.

Миналата година заселници са убили най-малко 7 и са ранили 832 палестинци, което означава, че броят на жертвите се е увеличил повече от два пъти спрямо 2024 г., се посочва доклада, който бе представен пред Съвета на ООН по правата на човека.

През юли 2025 г. заселници, съпровождани от израелски войници, са атакували палестинци, които са обработвали нивите си. Един палестински земеделец е бил убит с изстрел в главата, а друг е бил пребит до смърт. "Тази тенденция продължава и през 2026 г., като атаки се извършват всеки ден", пишат авторите на доклада.

Израелските власти правят тези атаки възможни, като предоставят финансова и военна подкрепа на заселниците. Израелските съдебни и правоприлагащи служби от своя страна десетилетия наред осигуряват безнаказаност за насилието, предупреждават експертите от международната комисия към ООН, информира БТА.

"Безжалостните ежедневни нападения на израелски заселници срещу палестинци са недопустими и трябва да спрат. Израел трябва да престане да подкрепя това насилие и да вземе мерки, с които да гарантира, че силите му за сигурност защитават цивилното население", заяви председателят на комисията на ООН Сринивасан Муралидар.

"Международната общност трябва да окаже съгласуван натиск върху Израел да изпълни задълженията, които има по силата на международното право, да предприеме незабавни и решителни действия за премахване на селищата и аванпостовете и веднъж завинаги да сложи край на насилието", добави Муралидар.

Израел редовно отхвърля критиките, свързани с действията на заселниците срещу цивилните палестинци на Западния бряг, като неоснователни.

Откакто на 7 октомври 2023 г. "Хамас" предприе безпрецедентното клане в Южен Израел, което предизвика войната в ивицата Газа, значително се увеличи и насилието, упражнявано от радикални заселници срещу палестински цивилни и тяхното имущество. Някои израелски медии понякога дори говорят за "израелски терор", отбелязва ДПА.

В доклада на комисията към ООН се разглежда и ситуацията на Западния бряг, както и ролята на ислямистката групировка "Хамас". Комисията към ООН е установила, че през 2024 и 2025 г. е имало 249 случая на екзекуции и тежко физическо насилие, довели до смъртта на най-малко 108 души и раняването на 384.

Според авторите на доклада сили, свързани с "Хамас", са били замесени в най-малко 60 от тези случаи, които представляват военни престъпления, нарушения на правата на човека и на хуманитарното право.

От гледна точка на международно право както Западният бряг, така и Газа, са част от окупираните от Израел територии. Еврейски заселници упражняват насилие още от 70-те години на миналия век. Според ООН нападенията на еврейски заселници срещу палестинци са се увеличили рязко след 2023 г.

Повече от 700 000 еврейски заселници живеят на Западния бряг и в Източен Йерусалим, заобиколени от близо 3 млн. палестинци, които искат тези територии да бъдат включени в бъдещата им независима държава.

Настоящото правителство на Израел работи за разширяване на еврейските селища на Западния бряг.