Албанският премиер: Проектът за курорт в Звърнец е благословия за страната

Албанският премиер Еди Рама заяви, че проектът за луксозен курорт в Звърнец на южното албанско крайбрежие ще бъде продължен, независимо от протестите и полемиките, които предизвика последните дни, предаде Албанското радио и телевизия като се позова на интервю на Рама.

В интервюто си пред „Ал Джазира“ той заяви, че проектът е „благословия за страната“, като подчерта, че инвестицията на стойност 4 милиарда евро е изключителна възможност за албанската икономика.

Протестите започнаха след сблъсъци на протест в района на Звърнец на 30 май, при които служители на частна охранителна компания упражниха насилие срещу протестиращ. В деветте вечери след случката в албанската столица Тирана се проведоха протести срещу проекта, който според албанските медии е ръководен от инвестиционната компания „Афинити Партнърс“ (Affinity Partners) на Джаред Къшнър. Албански и световни медии нарекоха протестите „фламинго революция“ заради птицата, която е символ на защитената зона Вьоса – Нарта близо до Звърнец и разновидности на която протестиращи носят на демонстрациите. Сред исканията на протестиращите са оставка на министър-председателя Еди Рама и анулиране на проекта за застрояването на Звърнец, пише БТА.

Рама каза още, че никога не се е обсъждало проектът да бъде анулиран и че осъществяването му е сигурно. Той подчерта, че подобна инвестиция в страна с БВП от около 27 милиарда евро има голяма тежест и говори сама за себе си.

Според Рама проектът е важна стъпка към растеж на икономиката и популяризиране на Албания като туристическа дестинация.

„По отношение на проекта, който предизвика всички тези реакции и полемики по целия свят, става въпрос за частна собственост. Не става въпрос за публична земя, която албанското правителство да дава, като продава държавата. Това е частна собственост. Изразеният интерес е въз основа частно споразумение между частни собственици, в което албанското правителство няма никаква роля“, заяви Рама.

Албанският премиер, цитиран от информационния портал „Шчиптаря“, заяви по време на интервюто, че частната собственост е продадена на инвеститори от Катар от самите собственици на земята.