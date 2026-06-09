Банда мъже нападна полски модел в Милано посред бял ден

Миналия петък посред бял ден в италианската столица на модата и финансите Милано полският модел Анна Аксамит е била нападната насред улицата от банда мъже, които я обиждали, опипвали и удряли. Тя се е отървала от по-сериозно посегателство само благодарение на смел минувач, отзовал се на виковете й и прогонил нападателите, разказват италианските медии „Оупън онлайн“, „Ти Джи Ком 24“, „Милано тудей“, „Скай Ти Джи ком 24“, "Джорно", "Фато куотидиано" и „Уонтед ин Милан“.

Жертвата на атаката е на 30 години и от септември миналата година се е устроила в Милано, за да гради кариера в световната мода.

Миналия петък в 14 ч. тя излязла на пазар в района на Порта Романа в Милано, където живеела. Зоната е на около 2 км от идеалния център на Милано и разходка там посред бял ден би трябвало да се смята за нещо безопасно там. Но не така се оказали нещата с разходката на Анна Аксамит. Веднага щом тя се отправила към магазина, тя установила, както тя самата разказва пред „Кориере дела сера“, че няколко мъже започнали да я следят. Анна се опитала да им се изплъзне, но безуспешно. В даден момент те я обградили и започнали да я опипват. Жената оказала съпротива и мъжете започнали да я бият. Нанесли й удари в лицето, по главата и в областта на корема, заплашили я с изнасилване. Жената почти се била предала, когато на виковете й се отзовал минувач, който с риск за живота си успял да прогони бандата. През това време манекенката избягала от мястото на нападението и подала сигнал в полицията. Сега чрез италиански медии тя отправи благодарност към мъжа, който я е спасил и за когото тя казва, че е бил италианец. Анна моли той да се свърже с нея, за да му изрази лично признателността си, пише БТА.

Според разказите на модела в нападението срещу нея са участвали 7-8 мъже. Тя казва, че още когато тя ги е забелязала, усетила, че нещо ще й се случи. Твърди, че мъжете сякаш са я били набелязали. „Опитах се по всякакъв начин да им се противопоставя, но бяха прекалено много“, разказва младата жена пред „Кориере дера сера“. Тя допълва, че не може да си спомни точно лицата на нападателите заради изживяния стрес, но е забелязала, че кожата им била по-тъмна и че някои от тях държали бутилки с бира.

Случаят потресе жителите на Милано, който само преди три месеца беше съдомакин на Зимните олимпийски игри, и получи силен отзвук в цялата страна. Атаката отразява нарастващ модел на насилие, който поражда силно безпокойство сред жителите, собствениците на бизнеси и градската управа на Милано, отбелязва изданието „Уонтед ин Милан“. Нападението, извършено посред бял ден в един от кварталите от широкия център на града, е знак колко видимо и дръзко е вече уличното насилие в мегаполиса, допълва изданието.

Полският модел беше нападната броени дни след убийството на 22-годишен мъж в Милано, извършено от група мъже, замесени във войната на два престъпни латиноамерикански клана, действащи в мегаполиса – „Марта Салватруча“ и „Латинокрале“, припомня „Милано тудей“. Мъжът, убит с нож, е бил сбъркан с член на конкурентна престъпна банда. Във връзка със случая са били задържани седем души. Този инцидент накара кметът на Милано Джузепе Сала да отправи призив както за строго правоприлагане, така и за по-силна превенция на престъпността. Сала, който е левоцентрист, отправи и призив да не се експлоатира за политически цели трагедията с убития мъж.

На 21 май съд в Милано осъди на 20 години затвор 19-годишния Алесандро Киани, който на 12 октомври миналата година наръга с нож 22-годишния студент Давиде Кавало в района на миланска дискотека на централния булевард „Комо“. В нападението участвали още няколко младежи. Само един от тях обаче е сметнат за съучастник на нападателя и му беше наложена 10-месечна присъда за неоказване на помощ на тежко пострадал човек. След нападението Давиде Кавало се възстановява месеци наред и дори имаше съмнения дали изобщо ще може да ходи. Днес той се придвижва с помощта на бастун. Нападението срещу него беше извършено с цел да му откраднат 50 евро, припомня „РАИ Нюз“.

От всички тези случай се придобива представа за един град, в който престъпленията, придружавани с насилие, са се превърнали във все по-често явление, коментират италиански медии, сред които „Уонтед ин Милан“, „Скай Ти Джи 24“ и „Ти Джи ком 24“. Това насилие засяга редица квартали на града и е насочено срещу разнородни мишени. Всичко това показва, че насилието, извършвано от банди, нападенията на улицата или целенасочените атаки срещу жени не са ограничени вече до райони на града с лоша слава или до определени часове от денонощието, коментира "Уонтед ин Милан".

Милано, икономическият център на Италия и модната столица на страната, дълго време беше обрисуван като модерен и космополитен град. Все повече жители обаче го описват като град, в който жените не могат да се движат сами безопасно, където банди действат с очевидна безнаказаност и където полицейското присъствие изглежда недостатъчно, за да възпира насилието, коментира „Уонтед ин Милан“. Тази тенденция се вижда в заглавията на новините. Убийството на младия мъж, извършено от банда, нападението над полския модел в квартала на Порта Романа, както и продължаващите проблеми с организираната престъпност, свързана с наркотрафик и битки за територии – всеки от тези случаи е отделен инцидент. Но разгледани заедно, те говорят за системен проблем, който надхвърля отделните престъпни деяния, коментира „Уонтед ин Милан“. Кметът на Милано говори за политическа експлоатация на темата за престъпността. Но престъпленията с прояви на насилие станаха толкова чести, че една манекенка вече не може да премине през един относително централен район, без да бъде нападната и заплашена с изнасилване. Така че призивите на кмета да не се превръща всяко престъпление в сензационна новина и да не се експлоатира то за политически цели могат да бъдат възприети като пренебрегване на реалния страх, който изпитват жителите на града, коментира медията. Най-впечатляващото в разказа на модела Анна Аксамит за преживяното от нея е не само насилието, а очевидната му организираност. Тя не е била нападната случайно от един човек. Била е обградена. Няколко нападатели са действали координирано срещу нея. Това предполага или организирана група, или онзи вид „манталитет на глутницата“, който се появява, когато престъпниците усещат, че контролът и наказуемостта са слаби, пише изданието.

Въпросът дали Милано има проблем със сигурността вече не е абстрактен. Според жертвите и според жителите на града, и ако съдим по самите инциденти, отговорът е „да“. Въпросът сега е дали градската управа е готова да признае мащаба на проблема и да реагира с неотложността, която гражданите очакват, коментира медията. По-строго правоприлагане, по-видимо полицейско присъствие, програми за намеса срещу бандите и реални усилия за интеграция на хора с миграционно потекло са необходими. Но те трябва да бъдат прилагани с разбирането, че хората се страхуват и че този страх е оправдан от поредицата инциденти, които вече се случват из целия град.

Един модел, пребит и заплашен с изнасилване в квартала на Порта Романа, не е някакво статистическо изключение. Това е свидетелство за град, в който балансът е нарушен, в който престъпниците са усетили слабост и в който обикновените хора вече не се чувстват в безопасност, заключава „Уонтед ин Милан“.

Сред случаите на насилие в последно време в Милано е и инцидент в градски автобус, станал на 20 април. Там посред бял ден 25-годишен тунизиец се нахвърлил на пътничка, за да изтръгне от врата й златен синджир. Пътници обаче се намесили в защита на жената, припомня „Милано тудей“.

През март миналата година жена на 70 години беше нападната от петима младежи в автобус на градския транспорт на Милано. След няколко удара, те й отнели златно колие. Полицията успя да ги задържи, пише „Джорно“.

През февруари 2025 г. двама испански студенти бяха нападнати на връщане от дискотека в автобус от четирима египтяни, които им отнели златни верижки. Един от нападателите намушкал с нож един от студентите, припомня „Джорно“.

На 12 август миналата година на улица в Милано четири момчета на възраст от 11 до 13 години с открадната от тях кола блъснаха 71-годишна жена и избягаха от местопрестъплението. Жената почина на място, а полицията откри четиримата непълнолетни в ромски лагер в покрайнините на Милано. Разследването показа, че зад волана на крадената кола е седял 13-годишен, припомня „Скай Ти Джи 24“.

През октомври миналата година 23-годишен сенегалски бежанец беше арестуван след поредица от атаки, извършвани без никакъв мотив над жени в Милано. В периода 13 август – 5 октомври миналата година той нападнал седем жени в мегаполиса, от които четири били атакувани от него в един и същи ден, припомня АНСА. Полицията не изключва да е имало и повече нападения. По време на нападенията сенегалецът нанасял удари на жертвите си, някои от които получили фрактури. Разследването показа, че срещу нападателя по други поводи са били подавани 43 пъти сигнали в полицията. Той се е подвизавал и с 11 псевдонима.

На 3 ноември миналата година в подножието на небостъргача на „Уникредит“ на модерния площад „Гае Ауленти“ в Милано 43-годишната Анна Лаура Валсеки, отиваща на работа, беше намушкана с нож от 59-годишния Винченцо Лани, когото жената изобщо не познавала. Престъплението било извършено въпреки наличието на много охранителни камери в зоната. Жената била откарана с опасност за живота в болница, а нападателят бил арестуван в хотел в Милано. Оказа се, че това не е негово първо нападение. Преди 10 години той намушкал посред улицата двама пенсионери в провинция Бергамо. За тези нападения е бил осъден на следващата година на 8 години затвор и на 3 години въдворяване в психиатрично заведение. Сега по време на разпитите той казал, че нападнал жената, за да си отмъсти на италианския финансов гигант "Уникредит", заради който бил уволнен от работа преди време, съобщава „РАИ Нюз“. Мъжът мислел, че нападната от него жена е служителка на „Уникредит“.

Милано се свързва и с няколко епизода на насилие срещу жени в новогодишната нощ. Първите подобни инциденти са регистрирани на площад „Дуомо“ пред Миланската катедрала в новогодишната нощ на 2021 срещу 2022 г. Тогава е съобщено за 11 подобни случая, при които млади жени са обграждани от група мъже и са били опипвани и целувани насила. Сред пострадалите е имало и две германски туристки, дошли да празнуват Нова година в Милано, припомнят „РАИ Нюз“ и АНСА.

Вторият подобен случай е в новогодишната нощ на 2024 година. Мястото на атаките е същото – района при катедралата на Милано, припомня „Скай Ти Джи 24“. Тогава сред пострадалите е имало и две белгийски студентки. Едната от тях на име Иможен впоследствие разказа пред медиите, че е била изолирана от останалите младежи, с които се е движела и се е озовала насред група от около 40 мъже, които я опипвали и удряли. Тя е била напръскана и с неизвестно вещество, заради което не е можела да диша. Накрая се е озовала на земята окървавена. Иможен разказа, че по същото време е видяла как и английска студентка е била подложена на същия тип атака. Белгийката споделя в интервю за „Дейли телеграф“, че след нападението е изгубила вяра в хората. Казва, че сега трудно ще си върне доверието в тях, след като в една страна, която е смятала за сигурна, тя е рискувала да бъде изнасилена и убита.

Във връзка с атаките в новогодишната нощ на 2021 срещу 2022 г. през юни 2023 г. бяха осъдени трима мъже. Двама от тях, съответно на 20 и на 19 години, идентифицирани като Махмуд Ибрахим и Абдел Фатах, бяха съдени по бързата процедура и получиха 4 години и 10 месеца и 3 години и 10 месеца затвор, припомня „РАИ Нюз“. Трети мъж на име Абдала Бугедра, на 22 години, получи присъда от 5 години и 10 месеца затвор. От разказите на жени, станали обект на насилие в тази новогодишна нощ, обаче става ясно, че в него са участвали повече от трима мъже.

През 2022 г. живеещата в Милано инфлуенсърка и телевизионна водеща Киара Ферани отправи директен призив към кмета на Милано за повече усилия в областта на сигурността. Тогава тя заяви: „Всеки ден имам познати и близки, които биват обирани в домовете си, всеки ден има малки квартални магазини, от които се отнема дневният оборот, всеки ден има хора, ограбвани на улицата от някой с оръжие. Ситуацията е извън контрол“, припомня „Република“. Изказването предизвика голям обществен и политически дебат в Италия. Няколко дни по-късно Ферани смекчи тона си и поясни, че това е било „излиянието на една привилегирована гражданка“, която се опитва да даде гласност на широко разпространено усещане за несигурност сред миланците, отбелязва АНСА. Тя също каза, че се гордее, че кметът Сала работи по темата за сигурността, и изрази доверие в институциите, припомня още агенцията.

Друга медийна звезда, живееща също в Милано – Мишел Хунцикер, бивша съпруга на Ерос Рамацоти, имаше проблеми преди 10 години с мъж, който я преследваше непрестанно и който в крайна сметка беше осъден. Нейната дъщеря Аурора Рамацоти пък се оплака преди няколко години от случаи на вербален сексистки тормоз, на който ставала жертва, докато спортувала по улиците на града.