Правителството на Северна Македония обмисля мерки за намаляване на инфлацията

Правителството на Северна Македония следи "отблизо ситуацията и обмисля мерки в полза за гражданите“, заяви премиерът на страната Християн Мицкоски в отговор на журналистически въпрос дали ще бъдат приети икономически предвид инфлацията в страната.

Всеки месец държавната статистика отчита увеличена инфлация като за май тя е 4,8 процента на годишна база.

По думите на Мицкоски средната инфлация през първите четири месеца на годината е под 4,5 и според него „е една от най-ниските, ако не и най-ниската в региона“.

„Основният двигател на инфлацията през май са два сектора или два вида продукти. Това са транспортните услуги, (увеличението при) които e двуцифрено число - над 10%, а алкохолът, цигарите и тютюневите изделия са близо до двуцифрен (процент на увеличение). Наистина не бих искал да прилагам мерки за тях. Така че в областта на алкохолните напитки, тютюневите изделия и цигарите, няма нужда от никакви мерки и предварително заявяваме, че няма да има мерки”, заяви Мицкоски.

По отношение на увеличените цени в транспортния сектор премиерът на Северна Македония обяви, че правителството вече води разговори с превозвачите. По думите му, най-голямото увеличение на цените е при въздушният транспорт, заради двойното увеличение на цената на керосина.

„Така че тук можем да се намесим отново в областта на данъците”, смята Мицкоски, но уточни, че правителството ще изчака и месец юни, след което ще бъдат въведени „целеви мерки” за намаляване на инфлацията.