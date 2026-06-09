Протест срещу задължителното носене на хиджаб в Афганистан завърши с арести и стрелба

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Афганистанските сили за сигурност разпръснаха протест в защита на правата на жените в западната провинция Херат, след като местни жители съобщиха, че нравствената полиция на талибаните е задържала жени, обвинени в нарушаване на задължителните правила за облекло, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Очевидци заявиха, че човек е бил убит, няколко души са били ранени, а десетки хора, включително жени и момичета – арестувани.

Талибанските власти засега не потвърждават информацията за задържанията.

Сайед Масуд Хосейни, говорител на полицията в Херат, заяви пред държавната агенция Бахтар, че събранието в района на Джебраил е „създало напрежение“ и е нарушило обществения ред под предлог противопоставяне на носенето на ислямското покривало за лице хиджаб, което той определи като религиозно задължение.

Според очевидци протестите избухнали, когато служители на Министерството на добродетелта и борбата с порока се опитали да арестуват жени, противопоставящи се на задължителния дрескод.

Някои местни жители твърдят, че властите нападнали дори жени, които спазвали изискванията за облекло, което предвижда плътно покриване на лицето и тялото.

Видеокадри от Херат показват въоръжени бойци от силите за сигурност, които разпръскват множеството. Сред протестиращите има и напълно забулени жени. На един от записите се вижда как хората бягат, за да се скрият, докато наоколо отекват изстрели.

След завземането на властта в столицата Кабул през 2021 г. талибаните въведоха сериозни рестрикции за жените и момичетата в раздираната от военни конфликти страна. Те включват ограничаване на достъпа до образование, труд и спорт, което международната общност остро осъди.

Херат, дълго време смятан за един от най-оживените социално и културно отношение градски центрове в Афганистан, преживя значителни промени.

Вчера Мисията на ООН за подпомагане на Афганистан (УНАМА) изрази безпокойство от съобщенията, че жени в Западен Афганистан са били задържани за неспазване на правилата за обличане.

Мисията призова талибанските власти да зачитат свободата на придвижване и равноправието пред закона.

Талибаните заявиха, че уважават правата на жените в съответствие със своето тълкуване на ислямския закон.