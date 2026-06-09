Антонио Гутериш: Примирията в Ливан, Иран и Газа трябва да се спазват изцяло

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви днес, че е „силно обезпокоен“ от новата ескалация на насилието в Близкия изток, и призова Израел да отвори отново граничните пунктове с ивицата Газа, предаде Ройтерс.

„Всички атаки трябва да спрат незабавно. Примирията в Ливан, Иран и Газа трябва да се спазват изцяло“, призова Гутериш в изявление в Екс.

През нощта в неделя срещу понеделник Израел нанесе удари по цели в Иран за първи път след влизането в сила на примирието през април. Това стана, след като Иран изстреля ракети по Израел, както обясни, в отговор на израелските удари по столицата на Ливан.

Няколко часа по-късно Израел и Иран обявиха прекратяване на размяната на удари малко след като Тръмп ги призова да спрат стрелбата, макар че и двете страни оставиха отворена възможността за подновяване на конфликта, обобщава Ройтерс.

Най-пряката конфронтация между двете страни от април заплаши да провали усилията на Вашингтон да постигне споразумение с Техеран за прекратяване на войната, продължаваща вече повече от три месеца.

Гутериш също така заяви, че Израел трябва да отвори граничните пунктове към Газа, които е затворил, за да позволи притока на хуманитарна помощ. „Също така съм дълбоко загрижен от решението на Израел да затвори граничните пунктове към Газа и повторно призовавам за незабавното им отваряне, за да се гарантира бързото, безопасно и безпрепятствено преминаване на хуманитарна помощ в голям мащаб в цяла Газа“, каза той.

Примирието между Израел и "Хамас", постигнато с помощта на посредничеството на САЩ, е в сила от октомври 2025 г. и включва гаранции за увеличаване на хуманитарната помощ, пише БТА.

Израел и "Хамас" многократно са се обвинявали взаимно в нарушаване на примирието.

Според здравните власти израелските удари са убили повече от 950 души от началото на примирието, докато Израел твърди, че четирима войници са били убити от въоръжени групировки през същия период, отбелязва Ройтерс.