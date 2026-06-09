US морски дрон спаси екипажа на падналия край бреговете на Оман военен хеликоптер

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За първи път надводен безпилотен апарат на военноморските сили на САЩ откри и спаси двама членове на екипажа на американски ударен хеликоптер „Апачи“, който падна във водите край бреговете на Оман, съобщи американската армия, цитирана от Ройтерс.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че пилотите на хеликоптера „са добре“.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че хеликоптерът „Апачи“ е паднал около 3:00 ч. (2:00 ч. българско време) днес край бреговете на Oман, докато е патрулирал в регионалните води.

Не беше посочена причина за катастрофата.

Иран и САЩ се намират в нестабилно примирие, съпътствано от периодични сблъсъци и ирански атаки с дронове и ракети срещу американски съюзници в региона, посочва БТА.

Централното командване съобщи, че спасителната операция е била извършена с дрон, но не уточни модела му. Специалната оперативна група 59 на Петия флот на САЩ, която действа в региона, е създадена с цел интегриране на безпилотни системи и изкуствен интелект в ежедневните морски операции.

Тръмп заяви, че „няма пострадали“ малко преди да отпътува за Вашингтон от нюйоркското летище „Джон Ф. Кенеди“.

Централното командване на САЩ използва по-предпазлива формулировка, като съобщи, че двамата военнослужещи са в стабилно състояние.

„Военнослужещите бяха спасени безопасно в рамките на приблизително два часа и са в стабилно състояние. Причината за случилото се разследва към този момент“, добави то.