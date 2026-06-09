Урсула фон дер Лайен: Русия очевидно не успя да подчини Украйна

Четири години след началото на пълномащабното си нашествие Русия очевидно не успя да подчини Украйна.

Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в свое изявление по повод 21-вия пакет санкции срещу Русия.

"Вече почти всеки ден се събуждаме и новините са едни и същи: пореден голям руски удар по украински градове, насочен сляпо срещу цивилни граждани. Събуждаме се и с новината за дронове, нарушаващи европейското въздушно пространство. Над балтийските страни и по източните ни граници. Преди две седмици дрон се разби в жилищна сграда в Румъния. Още един експлодира в пристанището на Констанца миналата седмица", каза още тя.

По думите й това не е руска ескалация, а провал.

"Цената, която Русия плаща, е все по-висока с всеки изминал ден. А тя се плаща предимно от народа на Русия. Хората оплакват своите синове, братя и съпрузи. Същевременно са изправени пред понижаване на жизнения стандарт у дома. Инфлацията е близо 6 %. Лихвените проценти са 14,5 %. Данъците растат. Това е реалната цена на войната на Путин за руските граждани. И на всичкото отгоре, нашите санкции продължават да хапят силно и да проникват дълбоко. Те отслабват икономическите основи на военните усилия на Русия", заяви Фон дер Лайен.

Според председателя на ЕК санкциите на практика са откъснали Русия от световните капиталови пазари и рязко са забавили икономиката а страната.

"Растежът е, в най-добрия случай, бавен. Бюджетът е подложен на все по-голям натиск. Над две трети от ликвидните активи на държавния инвестиционен фонд са изразходвани. Приходите от търговия с енергия са намалели с около 40 % в началото на 2026 г. Стотици плавателни съдове от сенчестия флот на Русия бяха обект на нашите санкции. Контролът върху износа лишава руската отбранителна промишленост от жизненоважни технологии и компоненти. Последователността ни с пакетите от санкции се отплаща".

На 9 юни ЕК представи 21-вия пакет от санкции срещу Русия. Те са съсредоточени върху секторите с най-голямо въздействие - енергетика, финансови услуги и криптовалути, търговия и рибарство, което е в списъка за първи път. Забранява се и влизането на бивши руски бойци в Европейския съюз.

Ето какво още каза Урсула фон дер Лайен:

Първо, енергията. Конфликтът в Близкия изток и смущенията в световните вериги за доставки на енергия намалиха донякъде натиска върху Русия. Така че целта на нашия пакет е повече от ясна. Искаме да запазим пълната сила на нашите санкции. И начинът това да стане е да се гарантира, че печалбите на Русия от продажбите на петрол остават ограничени. Нашият таван на цените на петрола има вграден механизъм за корекция, за да следва пазара. Той не беше създаден за пазарни шокове като този, причинен от затварянето на Ормузкия проток. Затова предлагаме просто да спрем корекцията до януари следващата година. Това ще даде време на петролните пазари да се стабилизират, като същевременно се запази натискът върху приходите на Русия. В същото време ще продължим да се целим в сенчестия флот. Днес предлагаме в списъка да бъдат включени още 30 кораба в допълнение към вече санкционираните 632. За първи път се насочваме и към плавателни съдове, които подпомагат сенчестия флот, като например предоставят бункероване и други услуги. Предлагаме и да се насочим към критично важна инфраструктура като пристанища, летища и рафинерии, които търгуват с руски нефт или го преработват. И накрая, предлагаме да се ограничи продажбата на танкери за втечнен природен газ на Русия, точно както вече направихме с петролните танкери.

Второ, по отношение на финансовите ограничения и ограниченията на криптопазарите. Разширяваме забраните за транзакции, така че да включат още 31 руски банки. Както и още 20 банки, криптофирми или платформи и търговци на петрол в трети държави, които обслужват санкционирани руски образувания и физически лица или заобикалят нашите мерки. За първи път ще въведем възможността за пълна забрана на услугите за криптоактиви, предоставяни от трети държави. Тази забрана ще действа като силен възпиращ фактор за държавите, хостващи платформи, които помагат на Русия да избегне нашите санкции.

Трето, търговията. Предлагаме нови ограничения върху износа на изделия и технологии, използвани от руската военна промишленост. Например, обект на тези ограничения са повече метали и сплави, използвани в авиокосмическия и отбранителния сектор. За безпилотните летателни апарати предлагаме нови забрани за износ на наземно оборудване за поддръжка, както и на системи за заглушаване и изстрелване, наред с другото. Предлагаме също така нови забрани за внос на редица стоки на стойност 60 милиона евро — например, някои метали, метални руди или автомобилни части. Защото искаме да отделим диверсификацията на Европа от руския внос. И накрая, обръщаме внимание на един от последните големи несанкционирани сектори: рибарството. Предлагаме значителни ограничения върху вноса на някои рибни продукти и пълна забрана на други, включително на атлантическата треска. Освен това ще приведем в съответствие търговските ограничения за Беларус. Така че тя да не може да служи като задна врата за руската търговия.

Искам да спомена и един ключов момент от този нов пакет. За първи път предлагаме да се забрани влизането в ЕС на всеки, който е служил в руските въоръжени сили от началото на войната. Така Европа остава недостъпна за всеки, който е участвал в нашествието в Украйна. Толкова е просто.

Същевременно предоставяме безапелационна подкрепа на нашия смел съсед, партньор и бъдещ член на Европейския съюз, Украйна. Вчера предоставихме почти 3 милиарда евро от Механизма за Украйна. И още този месец ще пуснем първото плащане по нашия заем от 90 милиарда евро за Украйна. Така че до края на месеца ще предоставим на Украйна 6 милиарда евро за безпилотни летателни апарати и макрофинансова помощ на стойност над 3 милиарда евро. И, разбира се, скоро ще последват още плащания.

В заключение: едно от нещата, на които най-много се възхищавам у нашите украински приятели, е тяхната непоколебима решимост да принадлежат към нашия Европейски съюз. Това е впечатляващо. Те извършват реформи след реформи, докато градовете им са атакувани, а небето над тях е пълно с дим. Докато сирени за въздушно нападение отекват из цялата страна. Въпреки всичко това, те постигат невероятен напредък. Ясно е, че Украйна постига резултати. Крайно време е и ние да ги постигнем. Сега имаме историческата възможност да го направим. През следващите дни ще отворим първия клъстер I (Основополагащи въпроси) с Украйна и Молдова. Това по същество отваря вратата към следващия етап от процеса на присъединяване: официалното начало на преговорите за присъединяване. И не е нужно да ви казвам, че Комисията е напълно готова да подкрепи Украйна по пътя ѝ към нашия Европейски съюз, където принадлежи.