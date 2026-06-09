Франция забрани достъп до територията си на израелския министър на финансите Бецалел Смотрич, който "активно насърчава анексирането на Западния бряг" и "открито говори за "реколонизация на Газа", съобщи днес френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес и БТА.

Това е вторият член на израелското правителство, срещу когото е наложена подобна мярка, след министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир - друг политик от крайната десница, на когото е забранено да стъпва на френска земя от 23 май, след като бе разпространено видео от активисти от "флотилията за Газа" на колене и с вързани ръце.

"Бецалел Смотрич активно насърчава анексирането на Западния бряг, за което открито призовава, създаването на нови еврейски селища на Западния бряг, повторното заселване на Газа, икономическия срив на Палестинската автономия и произтичащите от него тежки последици за палестинското население. Това е политика, която огромното мнозинство от международната общност не може да приеме, тъй като е твърдо ангажирано с решението за две държави", написа Баро в Екс.

"Четирима лидери на заселнически организации и 21 заселници, извършили насилие", също имат забрана за посещение на френска територия, добавя той.

Баро каза още, че е наложил "нови санкции на отговорните за ескалацията за заселническата активност и насилието на Западния бряг" съвместно с Великобритания, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Норвегия, без да даде подробности за тези мерки или да уточни срещу кои личности са те.

Петте страни обявиха на 10 юни 2025 г., че забраняват на министрите Бен Гвир и Смотрич достъп до териториите си, като ги обвиниха в "подстрекателство към насилие" срещу палестинци, по-специално на Западния бряг.

Израелското правителство тогава осъди тези санкции, наричайки ги "скандални".

Израел е окупирал Западния бряг от 1967 г.

Насилието, свързано с израелско-палестинския конфликт, ескалира на тази територия след началото на войната в ивицата Газа, предизвикана от безпрецедентната атака в Израел от палестинското ислямистко движение "Хамас" на 7 октомври 2023 г.