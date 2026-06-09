Наркобанди завземат домовете на хиляди в Англия, за да съхраняват дрогата

Английската полиция нарече престъплението "кукуване" и поиска законови промени, за да има основание за затвор

Английската полиция поиска законодателни промени, за да може да се справи с нов вид престъпление, извършвано от наркобанди във Великобритания.

Става дума за завземане на хиляди домове на уязвими хора, в които търговците на дрога съхраняват стоката си. По този начин те не само по-успешно прикриват дейността си, но и отговарят бързо на растящото търсене на наркотици.

Случващото се бе наречено от полицията “кукуване”, тъй като прилича на действията на кукувиците, които превземат чужди гнезда. Би Би Си разкри, че през последната година само в Лондон са били регистрирани 1539 такива заграбвания на жилища, като

сред пострадалите има дори хора с увреждания и пенсионери

Обикновено бандите се насочвали към зависими от наркотици. Предлагали им евтини или безплатни дози и така се нанасяли в домовете им. При други прониквали чрез сплашване. Жертви били държани заключени с дни в жилищата си, за да не могат да се оплачат или да потърсят помощ. Преживявали и ужасяващи неща, преди някой да ги потърси.

“Имали сме случаи, в които са били принуждавани да ядат кучешки екскременти или да извършват сексуални действия. Това е снимано и видеата са използвани като форма на изнудване. Жертвите са заплашвани, че клиповете ще бъдат споделени с приятели или публикувани в социалните мрежи, ако не правят това, което им се казва”, разкрива пред Би Би Си Кирстен Дент от Националния съвет на началниците на полицията в Обединеното кралство.

По думите ѝ само през март органите на реда са посетили 683 предполагаеми адреса на “кукуване”, като се наблюдава преместване на този вид посегателства от големите градове към по-малки населени места. Тъй като те все още не са законово определени като престъпление, полицията се опитва да арестува заподозрени за други деяния като например притежание на наркотици или експлоатация на уязвими хора. Затова тя настоява за бързи законодателни промени и “кукуването” да се наказва с до 5 г. затвор.

“Подозираме, че стотици, ако не и хиляди имоти

се набелязват всяка седмица. И не става дума само за наркотици. Може да е всеки, който отказва да напусне дома ви и го използва за съхраняване на крадени стоки, пари или пък по друг начин го експлоатира”, каза Дент.

Според полицейските доклади повечето от жертвите са мъже. “Данните ни показват, че ако сте бял мъж на възраст между 40 и 49 г. и потенциално наркозависим, тогава е много вероятно да станете жертва на “кукувица”, коментира инспектор Андрю Камерън.