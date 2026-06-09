ЕС слага край на малките пакетчета кетчуп и майонеза (Обзор)

През 2030 г. вече и без минишампоани и душ гелове в хотелите

От 12 август всички ресторанти и заведения за бързо хранене в ЕС ще бъдат задължени да спрат да предлагат еднократни пакетчета кетчуп, майонеза, соев сос, захар и др.

Мярката е част от регламента на ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR), който влезе в сила през февруари 2025 г. и ще започне да се прилага във всички държави членки това лято. Той изисква ресторантите, които обслужват клиенти на място, да заменят сашетата с алтернативи, например дозатори и контейнери за многократна употреба, както и бутилки по масите.

От ЕК обясниха, че правилата целят да намалят отпадъците от опаковки и да насърчат преминаването на блока към по-кръгова икономика. Към момента опаковките представляват около 40% от общата употреба на пластмаса в съюза, а данни на Евростат сочат, че

всеки европеец генерира средно 186 кг отпадъци

от опаковки. За България тази стойност е малко над 70 кг на човек годишно.

Според прогнози общото потребление на опаковки може да се увеличи с 19% до 2030 г., а само това на пластмаса да скочи с близо 46%, което създава опасения за използването на ресурси и енергия, както и за управлението на отпадъците.

Целта на блока е да намали отпадъците от опаковки на глава от населението с 5% до 2030 г., с 10% до 2035 г. и с 15% до 2040 г. Ограниченията са насочени към редица пластмасови опаковки за еднократна употреба.

От август трябва да влезе в сила и забраната за използването на т.нар. вечни химикали (PFAS) в опаковки, които са пряк контакт с храни. През 2027 г. пък трябва да се въведат задължителни цифрови етикети, в които да има информация за състава на материалите, възможностите за рециклиране и за повторна употреба.

От януари 2030 г. освен това всички опаковки на пазара в ЕС задължително трябва да бъдат подходящи за рециклиране и да са от висок клас - от А до С, тъй като тези с по-нисък клас се очаква да бъдат забранени напълно до 2038 г. През 2030 г. трябва да влезе в сила и по-обширното ограничение за малките пластмасови опаковки. Това включва еднократните пластмасови шишенца за шампоани, душ гелове, лосиони за тяло и сапуни в хотелите, които ще трябва да сложат в баните големи стенни дозатори.

От пазара в ЕС ще изчезнат и пластмасовите мрежички, тарелки, чашки и торбички за плодове и зеленчуци под 1,5 кг. Забраната ще се отнася и за фолиото, което търговците ползват за обединяване на няколко продукта в общ пакет с маркетингова цел. Друга цел за 2030 г. е и от ресторантите с клиенти на място да изчезнат напълно пластмасови чинии, чаши, кутии и табли за еднократна употреба.

Августовското ограничение обаче има своите изключения. Забраната

не се отнася за храна за вкъщи

или за продукти, продавани в супермаркети. Поради това пакетчетата за еднократна употреба ще продължат да се предлагат при поръчки за вкъщи и при покупки в търговските обекти. Здравните заведения също са изключени от новите изисквания. Това включва болници, клиники и старчески домове.

Очаква се ресторантьорите в целия ЕС да се адаптират бързо преди датата на влизане в сила на закона.

Първата оценка на ефективността на новите мерки се очаква да бъде направена през 2032 г., а представители от Брюксел смятат, че някои от настоящите ограничения за пластмасите вече имат резултат, позовавайки са на данни, че отпадъците по европейските плажове са намалели с 30%.

Докато из социалните мрежи мнозина подкрепиха усилията на блока, критиците на регламента не смятат, че ЕС фокусира енергията си на правилното място: “Европа е изправена пред най-голямата миграционна криза от векове насам, а те се интересуват само от пакетчета с кетчуп и хартиени сламки”.

