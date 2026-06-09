Нарендра Моди ще участва в срещата на Г-7 във Франция

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Индийският премиер Нарендра Моди ще участва в средата на юни в срещата на върха на Г-7 във Франция, както и на технологична конференция в Париж, съобщи днес индийското министерство на външните работи, цитирано от Франс прес.

Това посещение е част от обиколка на Моди във Франция и Словакия. Той ще бъде в Ница, в Югоизточна Франция, на 13 и 14 юни, където ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон, а след това ще пътува до Словакия от 14 до 16 юни, за да се срещне с премиера Роберт Фицо. Това ще бъде първото посещение на индийски премиер в страната от обявяването на независимостта ѝ през 1993 г.

След това Моди ще се върне във Франция, за да участва в срещата на върха на Г-7 на 16 и 17 юни в източния френски град Евиан.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди участието си в срещата на групата на седемте страни, включваща Германия, Канада, Франция, Италия, Япония, Великобритания и САЩ, пише БТА.

Индийското министерство на външните работи заяви, че се очаква Моди да се срещне с няколко световни лидери в кулоарите на срещата, без да даде повече подробности.

В началото на май Делхи обяви, че Индия и САЩ са финализирали на близо 99% първата част от търговското си споразумение.

След срещата на Г-7 Моди ще отпътува за Париж, за да присъства на срещата “ВиваТех” - най-голямото европейско събитие, посветено на технологиите и стартъпите, се добавя в изявлението на министерството.

Посещението му “ще подчертае ролята на Индия като глобален център за иновации, дигитална трансформация и предприемачество”, добавя Министерството и отбелязва, че страната ще подкрепи “нови партньорства” с Европа.

Миналия месец индийският премиер направи обиколка в няколко държави, включително ОАЕ и четири европейски страни.

Конфликтът в Близкия изток и произтичащите от него прекъсвания на енергийните доставки увеличиха натиска върху индийската икономика, което накара Моди да призове сънародниците си да намалят потреблението си на гориво.