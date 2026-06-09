Жена в Чехия уби новороденото си дете и хвърли останките му на кучетата

Чешките власти разследват изключително тежък случай в района на Пилзен, където 35-годишна жена е обвинена в убийството на новороденото си дете непосредствено след раждането му, а след това се опитала да скрие следите от престъплението по най-зловещия начин, като е хранила кучетата си с частите на бебето.

Според обвинителния акт жената тайно е родила здраво момченце в дома си. Подробностите, които излизат наяве, са спиращи дъха, тъй като 35-годишната жена е разчленила безжизненото тяло на бебето.

Случаят започнал да се разплита, след като местни жители открили човешки останки и подали сигнал до полицията. Първоначално разследването срещнало сериозни затруднения, тъй като не е имало данни за изчезнало новородено или информация, която да насочи органите на реда към извършителя.

Пробивът дошъл след извършени ДНК анализи със съдействието на ветеринарни специалисти. Според местни медии генетичен материал, свързан със случая, е бил открит при куче, собственост на обвиняемата. Именно тази следа е помогнала на разследващите да стигнат до нея.

Жената е задържана и срещу нея са повдигнати обвинения за убийство. При доказване на вината ѝ тя може да получи доживотна присъда.

Разследването продължава, като властите изясняват всички обстоятелства около случая и проверяват дали има и други замесени лица.