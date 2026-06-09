Украйна може да сподели технологии за дронове със скандинавските и балтийските страни

Украйна е готова да сподели технологии за дронове със скандинавските и балтийските страни, заяви днес президентът Володимир Зеленски по време на участието си в състоялата се днес в Естония среща на върха на формата НБ8 (NB8), в който влизат петте скандинавски и осемте балтийски страни, предаде Асошиейтед прес.

Форумът се състоя в момент на напрежение, породено от зачестилите в последно време случаи на навлизане на украински дронове във въздушното пространство на държави от региона.

Зеленски и естонският президент Алар Карис се споразумяха да търсят по-икономични начини за защита на въздушното пространство на Естония. През последните седмици няколко дрона нарушиха естонското въздушно пространство. В средата на май изтребител на НАТО свали безпилотен летателен апарат над южната част на Естония.

"Показахме, че можем да сваляме дроновете с изтребители", заяви днес Карис пред журналисти. Той обаче добави, използването на изтребители за тази цел излиза прекалено скъпо и че се надява Естония да си сътрудничи с Украйна, за да се възползва от техонолгиите и опита ѝ за прилагането на по-икономични от финансова гледна точка методи за борба с дронове, съобщава БТА.

Зеленски от своя страна посочи, че Украйна е готова да съдейства. По думите на украинския лидер Киев успешно е помогнал на някои страни от Близкия изток да се защитават от удари с безпилотни летателни апарати. Украйна може да предложи по-евтини дронове прехващачи, които е използвала за да изгради на сравнително ниска цена щит от руските атаки с дронове. Зеленски добави, че Киев може да изпрати експерти в Европа "във всеки един момент".

Карис отбеляза, че очаква още дронове да навлизат във въздушното пространство на балтийските страни, докато продължава войната в Украйна, и призова гражданите да запазят спокойствие.

Зеленски заяви, че днешните му разговори с лидерите от НБ8 са били фокусирани върху напредъка на дипломацията, укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна, както и върху пътя ѝ към членство в ЕС. По думите на украинския президент страната му е покрила всички необходими условия за започване на преговори за присъединяване към ЕС и призова блока това лято да даде зелена светлина за началото на консултациите.

Зеленски също така заяви, че Украйна и Латвия са подписали споразумение за и съвместно производство на дронове.

Украинският лидер добави, че е настоял за по-строги санкции срещу Русия, включително срещу нейния "сенчест флот".

Зеленски е обсъдил в кулоарите на срещата на върха на НБ8 укрепването на украинската противовъздушна отбрана и с финландския президент Александър Стуб, както и с норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре.

"Всички наши партньори вече обръщат внимание на това, че позициите на Украйна на фронта са значително по-силни", каза Зеленски. Той добави, че украинската дипломация трябва да се основава именно на този факт. "За съжаление Русия се опитва да компенсира огромните си загуби на бойното поле с удари по нашите градове и села, както и по гражданската инфраструктура", добави украинският президент, цитиран от БТА.