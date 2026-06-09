Обединеното кралство започва официален преглед на сделката между Paramount Skydance и Warner Bros Discovery

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Британският регулатор за защита на конкуренцията започна официален преглед на планираното придобиване на „Уорнър Брос Дискавъри“ (Warner Bros Discovery) от „Парамаунт Скайденс“ (Paramount Skydance) в сделка на стойност 110 млрд. долара, предаде Ройтерс.

Британската Служба по конкуренцията и пазарите (CMA) съобщи, че е приключила първоначалния етап по събиране на информация и е започнала т.нар. първа фаза на разследването. Регулаторът трябва да реши до 7 август дали да одобри сделката или да започне по-задълбочено разследване, съобщава БТА.

В рамките на първата фаза регулаторът ще анализира дали обединението може да доведе до ограничаване на конкуренцията в определени сектори или региони на Обединеното кралство.

Срокът, в който заинтересовани страни можеха да представят становища по сделката, изтече на 27 април.

„Парамаунт Скайденс“ спечели продължилото месеци наддаване с „Нетфликс“ (Netflix), след като акционерите на „Уорнър Брос Дискавъри“ одобриха предложеното сливане на стойност 110 млрд. долара. Ако сделката бъде финализирана, тя ще обедини филмовите студиа и кабелните телевизионни мрежи на двете компании в опит да засилят позициите си спрямо стрийминг платформите.

Сделката вече е подложена на регулаторни проверки в Северна Америка и Европа. Представители на филмовата индустрия, сред които сценаристи, актьори, режисьори и оператори на киносалони, изразиха опасения за възможните последици върху пазара и потребителите.

През уикенда работници от американската филмова и развлекателна индустрия протестираха в Лос Анджелис срещу планираната сделка.

Миналата седмица източници съобщиха за Ройтерс, че Калифорния, Ню Йорк и други американски щати подготвят съдебен иск, за да блокират поглъщането.