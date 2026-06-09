Скандинавските и балтийските страни подкрепиха "необратимия курс" на Украйна към НАТО

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Лидерите на осем скандинавски и балтийски държави днес изразиха подкрепата си за "необратимия курс" на Украйна към НАТО и ЕС в декларация, приета по време на тяхна регионална среща в Талин, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Украйна е партньор за стратегическа сигурност на НАТО, който допринася пряко за евроатлантическата сигурност. Ние подкрепяме необратимия курс на Украйна към пълна евроатлантическа интеграция, включително членство в НАТО", посочиха правителствените лидери в Талин в присъствието на украинския президент Володимир Зеленски.

Лидерите на осемте държави посочиха също, че желаят да видят Украйна в ЕС "възможно най-скоро".

Приветствайки "постигнатия прогрес" от Киев, те призоваха за отварянето "без отлагане" на всички преговорни глави със страната "през юни-юли" 2026 г. и посочиха, че "присъединяването на Украйна към ЕС трябва да приключи възможно най-скоро". Според тях членството на Украйна в ЕС би било част от „ключовите гаранции за сигурност както за Украйна, така и за Европа".

Лидерите приветстваха очакваното участие на Украйна в следващата среща на върха на НАТО на 7 и 8 юли в Анкара.

В рамките на срещата, състояла се днес в Талин, новият латвийски министър-председател Андрис Кулбергс и президентът на Украйна Володимир Зеленски подписаха споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, което дава на Латвия достъп до украинския опит в защитата на въздушното пространство срещу атаки с дронове.

Латвия и другите две балтийски държави – бивши съветски републики с дълга граница с Русия – от няколко седмици отчитат нарастващ брой навлизания и падания на дронове на своя територия.

Включвайки се в срещата чрез видеоконферентна връзка, френският президент Еманюел Макрон припомни „постоянния ангажимент на Франция", включително чрез военното ѝ присъствие в източната част на континента.

Вчера френски изтребители „Дасо Рафал" на мисия на НАТО в балтийските държави, свалиха заблудил се дрон над латвийска територия.

Според френския държавен глава „Русия се намира в ситуация на провал в Украйна. Това показва, че нейните териториални и стратегически претенции са напразни. Въпреки това тя продължава да провокира своите съседи в опит да излезе от задънената улица"

„Ще се изправим срещу това заедно", увери Макрон.

В срещата днес в Талин участваха правителствените ръководители на Швеция, Норвегия, Финландия, Дания, Исландия, Литва, Латвия и Естония заедно със Зеленски.